Адвокат Атамбаева: У истцов не было авторитета, который они могли потерять

В словах экс-президента об Ахматбеке Келдибекове, Азимбеке Бекназарове и Кенешбеке Душебаеве нет клеветы или искажения фактов. С таким заявлением после очередного судебного заседания по их иску выступил адвокат Алмазбека Атамбаева Кантемир Турдалиев, передает пресс-служба СДПК.

В подтверждение своих слов он привел материалы о многочисленном имуществе Келдибекова, Дуйшебаева и Бекназарова, опубликованные ранее в средствах массовой информации, задолго до интервью Атамбаева.

- Как люди, работая всю жизнь на государственной службе, смогли заработать такие состояния? Безусловно, не могут. Если все опубликованные ранее материалы об их имуществе были ложью, почему же они не подали в суд на эти издания? Они не подали в суд ни на одно СМИ, которое публиковало материалы об их материальном имуществе, не доказали свою правоту. Только после того, как они выиграли бы суды против этих изданий, доказав, что они не мультимиллионеры, и все богатства заработаны ими исключительно честным законным путем, они могли подать в суд уже на Алмазбека Атамбаева, - заявил Турдалиев, добавив, что "экс-президент лишь повторил то, что давно уже опубликовано в прессе".

Кроме того, отметил адвокат, по мнению истцов экс-президент через эфир телеканала "Апрель" нанес непоправимый ущерб репутации Бекназарова, Кельдибекова и Душебаева, но для этого нет оснований.

- Какого-либо рейтинга не проводилось, чтобы говорить о пострадавшей репутации. Напротив, общаясь с простыми людьми, могу открыто сказать, что у них и не было авторитета, который бы они могли потерять, - заключил Кантемир Турдалиев.

Напомним, в Октябрьском районном суде столицы сегодня, 15 февраля, состоялось второе судебное заседание по иску против экс-президента Кыргызстана, лидера партии СДПК Алмазбека Атамбаева и телеканала "Апрель". Следующее судебное заседание назначено на 26 февраля.