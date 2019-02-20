Предвыборные игры "Ата Мекена". Ничего нового, опять Кумтор...

Наши политики используют проблемы экологии и таяния ледников в своих целях. Игра на Водном кодексе – поиски болевых точек в преддверии выборов. Об этом заявил на круглом столе "Водный кодекс: еще раз об экологической чувствительности законопроекта с точки зрения разумного баланса между экономикой и чистотой природы" политолог Марс Сариев.

Он уверен, что предлагаемая парламентским комитетом поправка в законопроект не пройдет.

- Почему тогда "Ата Мекен" пропустил эти поправки в 2017 году? Нужно нести ответственность за принятые решения. Вот только скандалы обычно усиливаются в периоды политической конъюнктуры. И, на мой взгляд, фракция играет против власти в период весны, - подчеркивает Сариев.

Политолог считает, что подобными инициативами парламент рубит бюджетообразующую ветвь экономики.

- Это показательно для бизнеса и однозначно отпугивает инвесторов, нанося ущерб Кыргызстану. Если данные поправки будут приняты, Кумтор будет похоронен надвигающимися на карьер водными массами с оставшимися там запасами золота. Разве это разумное решение? – задался вопросом Сариев.

Примечательно, что партии и профильные ведомства молчали, когда рубили деревья в городе, но "неожиданно" озаботились проблемой двух ледников, добавил он.