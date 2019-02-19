В Бишкеке в этом году планируют построить одну школу на 550 учеников

18 февраля под председательством мэра Бишкека Азиза Суракматова состоялось традиционное совещание с городскими службами и структурными подразделениями о планировании мероприятий на текущий 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Начальник МП "Бишкекзеленхоз" Эльнура Джолдошева представила план посадок зеленых насаждений на 2019 год. Так, в этом году будет посажено 10 тысяч 428 древесно-кустарниковых насаждений. Из них 7906 древесные: лиственные деревья – 5084 штук, хвойные деревья – 2822 штук. А также живая изгородь – 137 750 штук, однолетние цветы - 2 миллиона 200 тыс. штук.

Будет осуществлено благоустройство газонов на площади более, чем 8 гектарах. Обновление деревьев произойдет на 69-ти улицах, в 7 парках, обновятся декоративные элементы ландшафтного дизайна. Будет проведена реконструкция и строительство 11 скверов, парков, зон отдыха.

Согласно проектам на 2019 год общественно-государственное управление капитального строительства планирует строительство общеобразовательной школы проектной мощностью 550 ученических мест в жилмассиве "Мурас Ордо".

Помимо того, к детскому садику №187 в жилмассиве "Кайынды" будет пристроено 144 квадратных метров. Ожидается строительство водопроводных сетей 3,5 км в жилмассиве "Чалбай", "Колмо", строительство 20 км магистральных канализационных сетей в жилмассиве "Рухий Мурас", "Ак Ордо", "Арча Бешик", завершение ФАПов в жилмассивах: "Тынчтык", "Колмо", "Жениш", "Мурас Ордо", "Калыс Ордо".