Инвесторы в горнодобывающий сектор могут оказаться перед сложным выбором

На прошедшем недавно заседании Совета безопасности было высказано несколько спорное предложение по участию государства в горнодобывающем секторе. Так, глава правительства предложил иностранным предпринимателям, приходящим в республику, предоставлять долю государства в своем бизнесе.

"Тогда мы можем полноценно контролировать природные ресурсы республики, решить социальные проблемы на местах и завоевать доверие у народа. При этом, развитие горнорудной отрасли принесет значительные финансовые средства в бюджет", - подчеркнул Абылгазиев.

К сожалению, в настоящее время Кыргызстан не может похвастать наличием необходимого количества добросовестных, крупных иностранных бизнес-проектов. Только за последний год их приток сократился более, чем на 30%.

При этом основную ставку государство делает именно на горнорудную отрасль. На сегодняшний день в этой нише наблюдается наибольшее количество инвестиций.

Не считая "Кумтора", это такие перспективные развивающиеся проекты, как Джеруй, Бозымчак, Талды-Булак левобережный и т.д. На разработку этих и других месторождений делается ставка – по пополнению бюджета, развитию социальных пакетов, открытию новых рабочих мест.

Еще бы с десяток таких – успешных, и за экономику страны можно было бы не переживать. Но как отразится инициатива на привлечении новых участников сектора?

По словам эксперта по инвестициям Азамата Аттокурова, если подобное нововведение будет принято, на инвестклимате страны это скажется отрицательно.

- Республике важны подобные проекты, так как они создают стабильные поступления в бюджет и необходимые рабочие места в регионах. Однако, когда государство пытается влезть в иностранный бизнес, это негативно сказывается на его работе. Инвестор приходит в страну, и сталкивается с бюрократией, проблемами с населением, оставаясь с ними один на один. Он надеется на помощь государства, но, к сожалению, не получая его, уходит. В итоге остаются лишь мелкие компании, непонятным образом получившие лицензию на добычу.

Если следовать букве закона, то он обратной силы не имеет. И на действующие предприятия эта инициатива никак повлиять не может. Но это – по идее. Как будет на самом деле, предположить сложно.

- А вот к новым компаниям , если норма будет введена, конечно это требование будет применяться. И выглядеть это будет примерно так: бизнесмен хочет открыть магазин. Тут появляется государство и требует свою долю. Причем, работает предприниматель, вторая сторона ничего не вкладывает, не делает, ничем рискует, плюс забирает налоги, проценты и дивиденды. Сколько желающих согласится на такие условия? Мизер. Единственное, что должен инвестор - создавать рабочие места, платить налоги и социальные отчисления, которые, к слову, немалы. Включите туда же земельную ренту и экологический сбор. И при этом нужно помнить, что у многих инвесторов начинаются проблемы еще на этапе геологоразведки. Они не добыли еще ни грамма золота, а их уже мучают проверками и штрафами, провокации со стороны конкурентов. Не удивительно, что в этих условиях работать нормально не сможет ни одна компания,- резюмировал Аттокуров.

Стоит отметить, что на фоне всего этого государство активно ищет таких же, как, например, "Кумтор", крупных налогоплательщиков, чьи отчисления в т.ч. в результате мультипликативного эффекта и составляют основу ВВП страны. И такими предприятиями вполне могут стать крупные и стабильно работающие компании, разрабатывающие золотые, угольные, иные месторождения. Но, опять же, если со стороны государства не будет препон.