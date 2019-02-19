Погода
$ 69.76 - 69.87
€ 78.72 - 79.35

Горнодобывающие компании предупреждают о возможной остановке работы

754  4
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Горнорудные компании Кыргызстана могут остановить или полностью прекратить свою работу в случае, если решение Совета безопасности будет исполнено в полном объеме. Об этом сегодня, 19 февраля, на пресс-конференции заявили представители недропользователей.

- В решении Совбеза есть много хороших инициатив, например, автоматизация выдачи лицензий. Но вместе с тем мы бы хотели обратить внимание на несколько неблагоприятных для нас инициатив. Это в первую очередь повышение налогового бремени. В решении Совбеза речь идет о повышении почти всех налогов. Это налог на доходы, роялти, платежи за удержание лицензии и бонусы. Во-вторых, вызывают беспокойство меры по формированию межведомственной следственной группы для проверки всех выданных лицензий и всех ранее возбужденных уголовных дел, - сказал председатель Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Он добавил, что и сейчас горнорудные компании регулярно проверяют государственные органы. Этот вид деятельности не подпадает под действующий мораторий о проверках. Кроме того, в решении Совбеза есть пункты, которые позволяют государству вмешиваться в хозяйственную деятельность компании, например рассчитывать их рентабельность.

- Мы опасаемся, что это приведет к остановке работы добросовестных недропользователей, - сказал Сыдыков.

Недропользователи написали обращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в котором изложили свои комментарии и опасения. Они надеются, что глава государства рассмотрит возможность встречи с бизнес-сообществом, в том числе с недропользователями, для обсуждения проблем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376830
Теги:
бюджет, горнодобывающий сектор, инвестиции, Кыргызстан, экономика, совбез, Дамир Сагынбаев, Аскар Сыдыков, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Читатель
19.02.2019, 13:33

Хорошо что есть какой-то рычаг, которые позволяют государству вмешиваться в хозяйственную деятельность компании, это дает государству хот как то регулировать.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель
19.02.2019, 15:52

- Мы опасаемся, что это приведет к остановке работы добросовестных недропользователей, - сказал Сыдыков.

Как раз добросовестным недропользователям ничего не угрожает.  Но, видать, таковых маловато.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель
19.02.2019, 16:57

недропользователям надо принят такой закон что бы государство постоянно следила за их деятельности. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
программер
19.02.2019, 17:01

Самое правильное решение Абылгазиева, если не проконтролировать компании каторые добывают золото и руду они контрабандой вывозят их за границу. Это же ущерб эканомике Кыргызстана.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  