Горнодобывающие компании предупреждают о возможной остановке работы

Горнорудные компании Кыргызстана могут остановить или полностью прекратить свою работу в случае, если решение Совета безопасности будет исполнено в полном объеме. Об этом сегодня, 19 февраля, на пресс-конференции заявили представители недропользователей.

- В решении Совбеза есть много хороших инициатив, например, автоматизация выдачи лицензий. Но вместе с тем мы бы хотели обратить внимание на несколько неблагоприятных для нас инициатив. Это в первую очередь повышение налогового бремени. В решении Совбеза речь идет о повышении почти всех налогов. Это налог на доходы, роялти, платежи за удержание лицензии и бонусы. Во-вторых, вызывают беспокойство меры по формированию межведомственной следственной группы для проверки всех выданных лицензий и всех ранее возбужденных уголовных дел, - сказал председатель Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Он добавил, что и сейчас горнорудные компании регулярно проверяют государственные органы. Этот вид деятельности не подпадает под действующий мораторий о проверках. Кроме того, в решении Совбеза есть пункты, которые позволяют государству вмешиваться в хозяйственную деятельность компании, например рассчитывать их рентабельность.

- Мы опасаемся, что это приведет к остановке работы добросовестных недропользователей, - сказал Сыдыков.

Недропользователи написали обращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в котором изложили свои комментарии и опасения. Они надеются, что глава государства рассмотрит возможность встречи с бизнес-сообществом, в том числе с недропользователями, для обсуждения проблем.