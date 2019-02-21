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Минздраву и МВД хотят запретить давать "плохие" новости, а СМИ их писать

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- Бакыт Стамов
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Депутат от фракции Бир Бол Дуйшен Торокулов предложил ввести норму в уголовный кодекс, согласно которой СМИ запретят писать о тяжких преступлениях. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, в социальных сетях публикуют такие материалы с шокирующими фотографиями, что отрицательно воздействует на воспитание молодежи и приводит к разделению по межрегиональному признаку.

"Нужно запретить МВД И Минздраву распространять сообщения о тяжких преступлениях в СМИ. Прошу правительство рассмотреть вопрос и дать мне ответ в письменном виде", - заявил депутат.

Насколько прав народный избранник в том, что подобные публикации в СМИ отрицательно влияют на воспитание молодежи? Да еще и разделяют народ по межрегиональному признаку. Этот вопрос редакция VB.KG адресовала экс-заместителю главы МВД, генерал-майору Бактыбеку Жусубалиеву, который не согласился с мнением депутата.

По его словам, милиция должна очень тесно работать с общественностью, в том числе и со СМИ.

- Народ должен знать своих "героев", которые совершают тяжкие преступления. У нас же страна демократическая и поэтому все должно быть прозрачно и гласно. Исключения составляют дела, которые затрагивают интересы следствия. То есть разглашение информации может повредить следственным действиям. Я всегда за то, чтобы кыргызская милиция тесно работала со СМИ, - сказал он.

Вместе с тем, генерал-майор милиции напомнил и про профилактические действия, которые оказывают такие публикации в СМИ.

- Потенциальные преступники должны сделать выводы, что возмездие в любом случае неизбежно. Он лишний раз подумает, прежде чем пойти на преступление. Единственное, СМИ должны соблюдать этику и учитывать честь и достоинство потерпевшей стороны. Чтобы потом это не влияло на их дальнейшую жизнь, - добавил Бактыбек Бейшеналиевич.

Отметим, по данным СМИ, депутат Дуйшон Торокулов является мастером спорта по вольной борьбе и в узком кругу известен по прозвищу Душка. Ранее участвовал в боях без правил.


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URL: https://www.vb.kg/376884
Теги:
МВД, СМИ, Бактыбек Жусубалиев, преступление, Кыргызстан, Бир Бол, Жогорку Кенеш, Дуйшен Торокулов
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Комментарии
Душка
21.02.2019, 17:11

Он сам то опгшник, боится что попадет в сми как Самаев! 

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