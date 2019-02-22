Погода
$ 69.66 - 69.84
€ 78.77 - 79.45

Возбуждено дело в отношении судей Бишкекского и Верховного судов КР

141  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

АКС ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в системе судебных органов КР был установлен факт вынесения заведомо неправосудных решений в интересах отдельных преступных групп, причастных к фактам рейдерского захвата объектов недвижимости и месторождений иностранных инвесторов.

Установлено, что противоправные деяния отдельных преступных группировок, причастных к фактам незаконного завладения имуществом и объектами предпринимательской деятельности иностранных инвесторов, были признаны законными, путем вынесения заведомо неправосудных решений работниками судебной системы КР.

8 февраля 2019 года Генеральной прокуратурой КР в отношении 3 действующих судей Бишкекскогогорсуда, 3 действующих и 1 бывшего судей Верховного суда КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 319 (коррупция) Уголовного кодекса КР, которое для организации следствия направлено в ГСУ ГКНБ КР.

Следует отметить, что в ноябре 2018 года по вышеуказанным фактам по признакам преступлений, предусмотренных ст. 303 (коррупция) - в старой редакции Уголовного кодекса КР было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Свердловского районного суда г.Бишкек "Дж. Э.".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376898
Теги:
Верховный суд, горнодобывающий сектор, инвестиции, АКС ГКНБ, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  