Возбуждено дело в отношении судей Бишкекского и Верховного судов КР

АКС ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в системе судебных органов КР был установлен факт вынесения заведомо неправосудных решений в интересах отдельных преступных групп, причастных к фактам рейдерского захвата объектов недвижимости и месторождений иностранных инвесторов.

Установлено, что противоправные деяния отдельных преступных группировок, причастных к фактам незаконного завладения имуществом и объектами предпринимательской деятельности иностранных инвесторов, были признаны законными, путем вынесения заведомо неправосудных решений работниками судебной системы КР.

8 февраля 2019 года Генеральной прокуратурой КР в отношении 3 действующих судей Бишкекскогогорсуда, 3 действующих и 1 бывшего судей Верховного суда КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 319 (коррупция) Уголовного кодекса КР, которое для организации следствия направлено в ГСУ ГКНБ КР.

Следует отметить, что в ноябре 2018 года по вышеуказанным фактам по признакам преступлений, предусмотренных ст. 303 (коррупция) - в старой редакции Уголовного кодекса КР было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Свердловского районного суда г.Бишкек "Дж. Э.".