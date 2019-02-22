СДПК: 60 процентов членов партии "Республика" посещают "СДПК без Атамбаева"

Лидер движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбек Абдрахманов напоминает священника, который пришел в монастырь со своим уставом. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил координатор СДПК по Кеминскому району Мурат Ибраимов.

По его словам, члены этого движения обманывают народ.

- Самого Абдрахманова исключили из СДПК за то, что он не поддержал генеральную линию партии. В частности, что он не поддержал решение партии выставить кандидатом в президенты Сооронбая Жээнбекова, - сказал он.

Также представитель СДПК высказался по поводу состава партийных конференций "СДПК без Атамбаева".

- Чтобы созвать людей, они используют даже священные предлоги. К примеру, прочитать молитву по погибшим в апрельских событиях. Также в Кеминском районе они созывали народ под предлогом обсуждения программы развития страны. Мол, если вы патриоты, то должны участвовать в этом мероприятии. Также было предложено обсудить людям возможность предоставления коридора бывшему президенту Аскару Акаеву. Мол, чтобы ему дали возможность хотя бы приезжать на похороны его родственников. Что же касается состава таких мероприятий, то могу сказать, что там не было ни одного члена СДПК. Около 60 процентов были представители партии "Республика", а остальные - посторонние люди, - добавил он.

Напомним, лидер движения "СДПК без Атамбаева" Сагныбек Абдрахманов не признал своего исключения из СДПК.

По его словам, был нарушен устав партии, когда относительно его исключения не был собран политсовет.

- Я спрашивал многих членов политсовета СДПК, присутствовали ли они на этом собрании. Все дали отрицательный ответ, - сказал он VB.KG