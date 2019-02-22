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СДПК: 60 процентов членов партии "Республика" посещают "СДПК без Атамбаева"

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- Бакыт Стамов
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Лидер движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбек Абдрахманов напоминает священника, который пришел в монастырь со своим уставом. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил координатор СДПК по Кеминскому району Мурат Ибраимов.

По его словам, члены этого движения обманывают народ.

- Самого Абдрахманова исключили из СДПК за то, что он не поддержал генеральную линию партии. В частности, что он не поддержал решение партии выставить кандидатом в президенты Сооронбая Жээнбекова, - сказал он.

Также представитель СДПК высказался по поводу состава партийных конференций "СДПК без Атамбаева".

- Чтобы созвать людей, они используют даже священные предлоги. К примеру, прочитать молитву по погибшим в апрельских событиях. Также в Кеминском районе они созывали народ под предлогом обсуждения программы развития страны. Мол, если вы патриоты, то должны участвовать в этом мероприятии. Также было предложено обсудить людям возможность предоставления коридора бывшему президенту Аскару Акаеву. Мол, чтобы ему дали возможность хотя бы приезжать на похороны его родственников. Что же касается состава таких мероприятий, то могу сказать, что там не было ни одного члена СДПК. Около 60 процентов были представители партии "Республика", а остальные - посторонние люди, - добавил он.

Напомним, лидер движения "СДПК без Атамбаева" Сагныбек Абдрахманов не признал своего исключения из СДПК.

По его словам, был нарушен устав партии, когда относительно его исключения не был собран политсовет.

- Я спрашивал многих членов политсовета СДПК, присутствовали ли они на этом собрании. Все дали отрицательный ответ, - сказал он VB.KG


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URL: https://www.vb.kg/376904
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Республика, СДПК, конфликт, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева, пресс-конференция, Мурат Ибраимов
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Комментарии
Айка
22.02.2019, 16:12

Былжыраптыр! СДПКнын 90 пайызы азыр "СДПК без Атамбаева" кыймылын колдойт. Болбосо партия мучолору отурбайт беле Форумда. Атамбаевге финансылык жактан заложник болуп калгандар гана кете албай журот!

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Вова
22.02.2019, 16:15

Да что решает Атамбаев который обокрал народ. Всех Атамбаевцев которые прикрывают его надо ористовать за препятствие правосудии. Это люди которым наплевать хотели народ. Они говоряд о народе только перед выбороми и сразу же забывают о них. 

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О бейби
22.02.2019, 16:15

Это очередная игра Фарида Ниязова как бы там было Атамбаев хоетпойти на парламентсике выборы 2020 году но ему вряд-ли удастся тем более более 97% СДПК не поддерживает Атамбаева, у него только одно цел пойти выборы и сохранит свои богатство краденный гос бюджета. 

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айкон
22.02.2019, 16:25

Ещё один лож который распространяют из Форума типа СДПК не участвует акции "СДПК без Атамбаева", но по большому сожалению это не так все бывшие СДПК приветствует "СДПК без Атамбаева" потому что они видели кто такой Атамбаев куда он вел страну.  

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марат
22.02.2019, 18:20

Никто не мешает Сагыну собрать свою партию и показать, доказать на что он способен. А так Абдрахманов паразитирует на чужом имидже. Я его до всей этой истории 2018 не знал и никогда за него не голосовал. 

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Читатель
22.02.2019, 18:25

Народ понял кто есть Атамбаев. Народ за движение без Атамьаева. Рядом с АША остались человек 20-30. Остальные все перешли на сторону Движения. И правильно сделали. Имине стоит вообще называться СДПК. Его практически уже нет. Остались только самозванцы.

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