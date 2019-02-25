В Бишкеке школьник поскользнулся, упал и застрял под основанием моста

23 февраля в 14.46 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что ребенок не может выбраться из-под бетонного основания моста, что в одном из микрорайонов Октябрьского района. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МЧС КР.

На место выехала бригада спасателей в количестве пяти человек.

По приезду они выяснили, что мальчик 2006 г.р. поскользнулся под мостом, и его нога застряла в арматуре. Спасатели с помощью специальных средств вызволили подростка и наложили повязку на место ушиба. Сам мальчик сильно не пострадал, необходимости в госпитализации не было.