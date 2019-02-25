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В Бишкеке школьник поскользнулся, упал и застрял под основанием моста

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- Оксана Гут
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23 февраля в 14.46 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что ребенок не может выбраться из-под бетонного основания моста, что в одном из микрорайонов Октябрьского района. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МЧС КР.

На место выехала бригада спасателей в количестве пяти человек.

По приезду они выяснили, что мальчик 2006 г.р. поскользнулся под мостом, и его нога застряла в арматуре. Спасатели с помощью специальных средств вызволили подростка и наложили повязку на место ушиба. Сам мальчик сильно не пострадал, необходимости в госпитализации не было.


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URL: https://www.vb.kg/376915
Теги:
гололед, несовершеннолетние, несчастный случай, травмы, Бишкек, Кыргызстан, МЧС
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