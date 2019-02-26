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Легковушка влетела в дерево. Погибли водитель и 16-летний пассажир

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- Оксана Гут
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25 февраля на пересечении улиц Ауэзова и Кырман примерно в 21:30 произошло смертельное ДТП. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Водитель "БМВ-530" 1997 г.р., двигаясь с севера на юг, не справился с управлением, выехал на правую сторону дороги и врезался в дерево.

Он и пассажир 2002 г.р. от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир 1998 г.р. был госпитализирован в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Все трое – парни.

Факт ДТП зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство, назначены все необходимые экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/376935
Теги:
ДТП, несовершеннолетние, погибшие, Чуйская область, Кыргызстан, ГУОБДД, следствие, судмедэкспертиза
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