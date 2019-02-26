Погода
$ 69.65 - 69.76
€ 79.15 - 79.58

За автовладельцами скоро начнут следить еще 23 камеры

601  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке и Чуйской области начался запуск второй фазы первого этапа "Безопасного города". Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи.

В Бишкеке камеры будут установлены на 11 перекрестках: проспект Манаса – Боконбаева, Чуй – Манаса, Чуй – Павлова, Жибек-Жолу – Манаса, Махатмы Ганди – Боталиева, Жибек Жолу – Курманжан Датки, Ахунбаева – Байтик Баатыра, Чуй – Абдрахманова, Байтик Баатыра – М.Горького, Путепровод по ул. Шабдан Батыра, Путепровод по ул. Ибраимова.

Две камеры установят на трассе Бишкек – Ош. На 154,3 и 160 километре.

Пять камер на трассе Бишкек – Чалдавар. На 61,6 км, в городе Кара-Балта, напротив магазина "Мээрим"; 66 км, село Алексеевка; 67,3 км, село Вознесеновка; 74 км, село Панфиловка; 78,2 км, с. Панфиловка.

Еще пять камер установят на трассе Бишкек – Торугарт. На 17,7 км., рядом с АЗС "Газпром"; 18,8 км, село Люксембург, возле АЗС "Бишкек Петролеум"; 20 км, село Люксембург, пересечение улиц Ленина и Западная; 25 км, город Кант, напротив АЗС "Газпром"; 31,7 км, село Красная Речка, улица Ленина д.151.

Установка камер в Бишкеке завершится до 12 марта, в регионах на несколько дней позже. Но когда именно будет установлена каждая из камер – для нарушителей ПДД будет сюрпризом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376948
Теги:
Госагентство связи, ДТП, нарушения, ПДД, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Юрист
26.02.2019, 16:26

Толку то от слежения. Машины то они водят по доверенности.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  