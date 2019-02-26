За автовладельцами скоро начнут следить еще 23 камеры

В Бишкеке и Чуйской области начался запуск второй фазы первого этапа "Безопасного города". Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи.

В Бишкеке камеры будут установлены на 11 перекрестках: проспект Манаса – Боконбаева, Чуй – Манаса, Чуй – Павлова, Жибек-Жолу – Манаса, Махатмы Ганди – Боталиева, Жибек Жолу – Курманжан Датки, Ахунбаева – Байтик Баатыра, Чуй – Абдрахманова, Байтик Баатыра – М.Горького, Путепровод по ул. Шабдан Батыра, Путепровод по ул. Ибраимова.

Две камеры установят на трассе Бишкек – Ош. На 154,3 и 160 километре.

Пять камер на трассе Бишкек – Чалдавар. На 61,6 км, в городе Кара-Балта, напротив магазина "Мээрим"; 66 км, село Алексеевка; 67,3 км, село Вознесеновка; 74 км, село Панфиловка; 78,2 км, с. Панфиловка.

Еще пять камер установят на трассе Бишкек – Торугарт. На 17,7 км., рядом с АЗС "Газпром"; 18,8 км, село Люксембург, возле АЗС "Бишкек Петролеум"; 20 км, село Люксембург, пересечение улиц Ленина и Западная; 25 км, город Кант, напротив АЗС "Газпром"; 31,7 км, село Красная Речка, улица Ленина д.151.

Установка камер в Бишкеке завершится до 12 марта, в регионах на несколько дней позже. Но когда именно будет установлена каждая из камер – для нарушителей ПДД будет сюрпризом.