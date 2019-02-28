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Президент Жээнбеков рассказал о своих амбициозных целях

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- ВБ
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"При реализации Государственной программы по ирригации, мы ставим перед собой амбициозные цели. Требования - высокие. Согласно программе, до 2026 года планируется освоение более 65 тысяч гектаров новых орошаемых земель", - напомнил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в среду, 27 февраля, на конференции "Кыргызская Республика: национальный диалог по региональному развитию" в г. Бишкек.

В рамках программы вопросы будут решаться комплексно - будут созданы новые рабочие места, что поспособствует уменьшению внутренней миграции. Как планируется, при освоении более 65 тысяч гектаров новых орошаемых земель появятся новые населенные пункты и хозяйства, будут созданы более 240 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, что проекты программы поделены на 3 группы. В первую группу включены 14 объектов строительства, у которых уже определены источники финансирования.

В эту группу входят объекты, которые финансируются за счет средств республиканского бюджета, гранта КНР и кредита Исламского банка развития.

Во вторую группу входят 17 объектов, которые будут построены за счет инвесторов. В настоящее время переговоры по ним находятся на стадии завершения. Проекты первой и второй групп будут реализованы до 2023 года. В их рамках будет сдан в эксплуатацию 31 водохозяйственный объект на общую сумму 18 млрд. сомов. В результате появятся 27 тысяч гектаров новых орошаемых земель.

Для реализации проектов 3 группы источники финансирования еще не определены.

"Теперь Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации следует ускорить работу в данном направлении. Не стоит ограничиваться переговорами только с теми донорами, которые сами проявляют заинтересованность, и просто ждать, пока другие сами обратятся. Ищите партнеров, доноров. Нужно самим проявлять инициативу, надо работать", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/376979
Теги:
грант, инвестиции, ирригация, кредит, президент, сельское хозяйство, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Мирлан
28.02.2019, 14:30

Президент сказал правду. Работать надо двигаться перед а не сидеть слажа руки.

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Болот
28.02.2019, 14:36

Учитывая значимость развития ирригации, необходимо уделять значительное внимание ее развитию и реализации водохозяйственных инвестиционных проектов. Это позволит решить комплекс проблем, в частности, обеспечение продовольственной безопасности, сокращение безработицей и миграции сельского населения.

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