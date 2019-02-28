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Кыргызстан - одна из шести стран проекта спутникового интернета!

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- ВБ
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Глобальный коммуникационный оператор One Web запустил низкоорбитальные спутники в космос для создания условий подключения к интернету труднодоступных школ в шести странах мира: Эквадоре, Руанде, Непале, Гондурасе, Аляске (США) и Кыргызстане.

Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызстана (ГКИТиС) выступил партнером социального проекта по интернетизации отдаленной школы через низкоорбитальные спутники компании OneWeb.

"Миссия компании One Web по ликвидации цифрового разрыва через глобальное обеспечение доступным и качественным интернетом людей, интернетизация школ -одна из главных задач ГКИТиС, а также проекта "Digital CASA-Кыргызская Республика" и, в целом, Концепции цифровой трансформации "Санарип Кыргызстан 2019-2023 гг", - отметил заместитель председателя ГКИТиС КР Эшмамбет Аматов.

По словам заместителя председателя ГКИТиС, необходимо понимать, что доступный и качественный интернет - это доступ, прежде всего, к образованию, здравоохранению, бизнес возможностям и, как следствие, к экономическому росту, появлению новых экономических кластеров, созданию новых рабочих мест через присоединение к всемирной рыночной площадке.

Ожидается, что при содействии Министерства образования и науки КР и ЮНИСЕФ, в 2020 году один из спутников One Web подключит школу "Кызыл Октябрь" в селе Котур-Суу в Нарынской области к бесплатному спутниковому интернету.

"Географическое расположение школ напрямую влияет на то, как дети получают информацию в труднодоступных регионах Кыргызстана. Карта доступа в интернет помогла дать реальную оценку ситуации в данной сфере и мобилизовать необходимые ресурсы, чтобы технологии были использованы для доступа к качественному образованию всех детей вне зависимости от их местонахождения и статуса", - сказала глава ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юкиэ Мокуо.

Напомним, ранее Министерство образования и науки КР и ЮНИСЕФ провели оценку доступа всех школ к интернету. При содействии Инновационного фонда ЮНИСЕФ создана карта доступа к интернету школ Кыргызстана в режиме реального времени http://school-mapping.azurewebsites.net/, http://school-mapping.azurewebsites.net/.

По данным Минобразования, сегодня 86% школ из 2 тысяч 137, имеют доступ к интернету. Однако 35 школ в Кыргызстане находятся в труднодоступных горных местностях, где затруднена прокладка волоконно-оптических и беспроводных линий связи. Школа "Кызыл Октябрь" является одной из этих 35 школ.

По информации организаторов мероприятия, ракета со спутниками будет запущена из Французской Гвинеи, а подключение к интернету будет осуществлено с помощью инновационной технологии, не имеющей аналогов в мире - через группировку низкоорбитальных спутников One Web, которые будут доставлены на орбиту посредством ракет-носителей семейства "Союз" (Arianespace\Роскосмос).


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URL: https://www.vb.kg/376989
Теги:
Госагентство связи, Интернет, образование, связь, школа, информационные технологии, Кыргызстан, сотовая связь
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