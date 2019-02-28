Власть прилагает все меры, чтобы трудовые мигранты могли вернуться домой

Одна из основных задач правительства Кыргызской Республики является создание новых рабочих мест, в частности для жителей сельской местности, - заявил Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе конференции "Национальный диалог по региональному развитию".

"Решение Президента страны объявить 2019 год Годом развития регионов и цифровизации страны было правильным. Работа, начатая в прошлом году, будет продолжена. Для нас одной из главных задач является создание новых рабочих мест. О проблемах регионов никто не знает лучше, чем вы, представители органов местного самоуправления. Именно вы можете задать правильный вектор в развитии регионов. Поэтому сегодняшняя конференция весьма значима для решения насущных проблем на местах и определения приоритетных векторов развития отечественной экономики", - сказал Глава Правительства.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что из-за отсутствия рабочих мест в сельских местностях, большинство молодых граждан трудоспособного возраста вынужденно уезжают в другие страны в поисках работы.

"Сегодня в странах ближнего и дальнего зарубежья трудится порядка 730 тысяч наших соотечественников. Несмотря на все трудности, мы продолжим предпринимать меры, направленные на создание рабочих мест внутри страны и возвращение домой молодежи", - сказал Премьер-министр.

Глава Правительства подчеркнул, что в целом по итогам 2018 года рост объема ВВП составил 3,5 %.

"Мировые институты смотрят на нас со стороны и дают свою оценку социально-экономическому состоянию нашей республики. С учетом наблюдаемого роста ВВП можно сделать вывод, что по сравнению с соседними странами отечественная экономика растет. Впервые без учета деятельности рудника "Кумтор" нам удалось достичь столь значимых показателей", - сказал он.

"Мы говорим, что инвестиции в кыргызскую экономику снизились. Однако объем инвестиций в целом в мире снизился на 1,14 трлн долларов США. Сокращение объемов инвестиций способствовало тому, что мы стали рассчитывать на собственные усилия, началась политика по развитию экономики за счет внутренних ресурсов", - добавил Глава Правительства.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что на сегодня видны положительные изменения во всех сферах жизнедеятельности страны.

"В социальной сфере ведется строительство новых объектов, в регионах развивается дорожная инфраструктура, во многих селах дороги строятся не только за счет республиканского бюджета, но и за счет местного бюджета. Мы сократили государственные расходы. Так, дефицит бюджета сокращен с 23 млрд сомов до 10 млрд сомов. В 2020 году мы рассчитываем получить бездефицитный бюджет. В рейтинге Doing Business республика заняла 73 место, поднявшись с 77 места. Наша цель -войти в топ-50 стран. Для желающих начать свой бизнес у нас в стране мы создаем и будем продолжать работу по созданию благоприятных условий", - отметил Глава Правительства.