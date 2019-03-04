У Бабанова украли почти миллион сомов

В Араванском районе Ошской области неизвестные вскрыли банкомат ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" и забрали оттуда 900 тысяч сомов. Информацию об этом VB.KG подтвердили в УВД Ошской области.

Преступление произошло в ночь с 9 на 10 февраля. Несмотря на то, что прошел почти месяц, пока даже не установлены подозреваемые. Все дело в том, отмечают в пресс-службе ведомства, что неизвестные вскрывали банкомат сзади. Так что камера видеонаблюдения не засняла ни самого процесса кражи, ни преступников. Не удалось найти и очевидцев происшествия.

По данным УВД, взломанный банкомат стоял на улице Ленина, рядом с филиалом банка.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 200 "Кража" УК КР.

Следствие продолжается.

Напомним, "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" принадлежит экс-кандидату в президенты Омурбеку Бабанову.