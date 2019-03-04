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У Бабанова украли почти миллион сомов

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- Оксана Гут
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В Араванском районе Ошской области неизвестные вскрыли банкомат ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" и забрали оттуда 900 тысяч сомов. Информацию об этом VB.KG подтвердили в УВД Ошской области.

Преступление произошло в ночь с 9 на 10 февраля. Несмотря на то, что прошел почти месяц, пока даже не установлены подозреваемые. Все дело в том, отмечают в пресс-службе ведомства, что неизвестные вскрывали банкомат сзади. Так что камера видеонаблюдения не засняла ни самого процесса кражи, ни преступников. Не удалось найти и очевидцев происшествия.

По данным УВД, взломанный банкомат стоял на улице Ленина, рядом с филиалом банка.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 200 "Кража" УК КР.

Следствие продолжается.

Напомним, "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" принадлежит экс-кандидату в президенты Омурбеку Бабанову.


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URL: https://www.vb.kg/377065
Теги:
банковский сектор, кража, Ошская область, уголовная ответственность, Кыргызстан, деньги, следствие, УВД
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Комментарии
Али
04.03.2019, 14:23

Для Бабанова эти 900000 сомов как 900 сомов. 

+1
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Республика
04.03.2019, 15:01

А его будут судить?

+1
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Мика Мамаев
04.03.2019, 15:47
Карма: +163
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 229
Минусов: 66
Комментариев: 226

То ли ещё будет ой ой ой

+1
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Нуржан
04.03.2019, 16:14

У Бабанова украсть невозможно. Сейчас весь банк будет восстанавливать эту сумму, ну или филиал. Вот Бабанов украсть может, а у него нет.

+2
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Рим
04.03.2019, 16:26

Али

Для Бабанова эти 900000 сомов как 900 сомов. 

9 тыйын ты имел ввиду наверное

+2
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32
04.03.2019, 16:30

Бабанов еще тот коррупионер, как будто его ограбили на  сотни миллионов сомов.

+2
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Горожанин
04.03.2019, 17:26

Как бы ни было но воровство грех

0
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Читатель Вечерки
04.03.2019, 17:32

В железную коробочку без сигнализации сложили 900 тыс. сом

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Graff Vicker
04.03.2019, 19:17
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 1
Комментариев: 9

Необеднеет но слышал что он мелочный

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Артур
04.03.2019, 20:49

Graff Vicker

Необеднеет но слышал что он мелочный

Точно...как бы он не повесился

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Товарищ Саахов
04.03.2019, 20:56

Раскроют! Потому-что язык до Киева доведет! Язык никогда не молчит, везде все просачивается... Уже есть наметки!..... Один другого подозревает, хочет сдать остальных. Но выйти сухим из воды за счет другого....

Читаешь?....По тебе плачет турмё, досум! - как говоритца...

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