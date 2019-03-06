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Аскар Акаев назвал Сооронбая Жээнбекова мудрым правителем

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- Бакыт Стамов
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Бывший глава Кыргызстана Аскар Акаев выразил надежду, что президент Жээнбеков даст ему возможность приехать в Кыргызстан. И уточнил, что от команды нынешнего главы государства он ни разу ничего плохого в свой адрес не слышал. Об этом он заявил российскому изданию "Московский комсомолец".

По его словам, при Атамбаеве он не мог прилететь на родину, чтобы похоронить двух старших братьев. Так как ему открыто угрожали, что он будет задержан в аэропорту.

"Я убежден, что Жээнбеков был самым достойным кандидатом в президенты Кыргызстана, и сегодня он подтверждает это своим мудрым правлением. Было очевидно, что Атамбаев делал на него ставку, так как надеялся стать таким же "серым кардиналом", как Бидзина Иванишвили в Грузии и Владимир Плахотнюк в Молдавии. Ему хотелось править республикой через свою марионетку. Но Жээнбеков оказался достаточно сильной фигурой, не поддался давлению со стороны Атамбаева и его соратников. Для развития демократии в Киргизии это было очень важно", - сказал Акаев.

В качестве подтверждения своих слов беглый президент привел в пример успехи нынешнего главы Кыргызстана.

"Жээнбеков сумел возродить добрые отношения с соседями - Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном, исправив тот дискомфорт, который достался ему в наследство от Атамбаева. Во-вторых, он делает упор на развитии отношений с Россией в сфере экономики, культуры и обороны. Страна стала активней участвовать в ОДКБ, укрепляется авиабаза в Канте. В третьих, он начал систематически бороться с коррупцией. Сначала я думал, что Жээнбеков мог это делать ради укрепления личной власти, но теперь нет сомнений, что все это ради укрепления государства. Он считает, что без победы над коррупцией невозможно динамично развивать экономику. Например, под суд пошли два премьер-министра, несколько министров, депутатов, чиновников, топ-менеджеров энергетических компаний и так далее", - продолжил он.

Высказался Акаев и насчет экс-президента Атамбаева. В частности, он абсолютно уверен, что последний окажется на скамье подсудимых.

"На скамье подсудимых оказались все его ближайшие соратники. Они не могли действовать за его спиной, и он должен за это ответить. Пока он держится за счет президентской неприкосновенности, но в парламенте уже обсуждают эту проблему. Все-таки Атамбаев нанес колоссальный урон Кыргызстану", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/377114
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Аскар Акаев, Сооронбай Жээнбеков, Россия, Кыргызстан
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Комментарии
реалист
06.03.2019, 15:49

Чья бы корова мычала

0
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Гражданин
06.03.2019, 16:05

Только пусть этот казнокрад рот не открывает. При нем ни одного чиновника не сажали. Многие ветераны умерли от голода когда был президентом. Он виновен в убийстве людей в аксыйских событиях. При нем люди зарплату годами не получали. Он миллионы $ с казны положил в швейцарский банк и щас живет на % этих денег. Это продал земли казахстану и китаю. Если он хочет вернуться пускай сначала вернет украденные деньги, на колени извиниться перед народом и отсидит 20 лет в тюрьме может тогда ему разрешат похоронить здесь если нет пускай подыхает в россии

+1
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Наргиз
06.03.2019, 16:21

Вас забыли спросить.

0
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Кемин
06.03.2019, 16:37

под суд пошли два премьер-министра, несколько министров, депутатов, чиновников, топ-менеджеров энергетических компаний и так далее,

- акаевские почему не пошли под суд так как всместе с ним деру и дали.

В частности, он абсолютно уверен, что последний окажется на скамье подсудимых.

если окажется то только  после вас.

Что, то всех беглых на родину потянуло, то баксы спят и видят свой возврат, то лысый временами о себе дает знать. хреново им там живется даже с наворованным баблом, имеют их там как хотят, вот и мечтают о возврате. поздно подмазываться крысы ненасытные живите там куда убежали, там им в чужой стране прямо в глаза говорят о их крысиных поступках и крысиных происхождениях их материальных благ, вот и живите там. не президенту решать о безопасном возвращении, а гражданам Кыргызстана.

+2
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Мика Мамаев
06.03.2019, 16:40
Карма: +160
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 233
Минусов: 73
Комментариев: 235

А про себя господин А.Акаевич,,про себя что скажете???? Вы ведь тоже нанесли колоссальный урон Кыргызстану...

+1
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брат 2
06.03.2019, 16:42

Гражданин

Только пусть этот казнокрад рот не открывает. При нем ни одного чиновника не сажали. Многие ветераны умерли от голода когда был президентом. Он виновен в убийстве людей в аксыйских событиях. При нем люди зарплату годами не получали. Он миллионы $ с казны положил в швейцарский банк и щас живет на % этих денег. Это продал земли казахстану и китаю. Если он хочет вернуться пускай сначала вернет украденные деньги, на колени извиниться перед народом и отсидит 20 лет в тюрьме может тогда ему разрешат похоронить здесь если нет пускай подыхает в россии

А земли проданные Казахстану и Китаю он тоже сможет вернуть?

+1
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Мирлан
06.03.2019, 16:42

Акаев чындыгында ак конул жоош акылман инсан бул кишини УИАга мучо кылса жаштарга билим берип олкого салым кошмок.

0
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Берию
06.03.2019, 16:43

Аскар Акаеич говорил как мужик, то что он поступил своим народом  это как воровство, в пусть вернет миллионы.

-1
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Жон
06.03.2019, 16:50

Туура айтасыз мудрый наш президент жээнбеков

0
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Адилет
06.03.2019, 16:53

Атамбаев нанес урон именно Акаеву. Ведь он его вместе с семейкой выгнал из страны. И правильно сделал. А теперь Акаич злорадствует, видя, что Жээнбеков пошел по по их с Бакиевым проторенной дорожкой. Не смейся Акаич, хорошо смеется тот, кто смеется последним... 

0
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Горожанин
06.03.2019, 16:54

Вообще, подлость не имеет дна и границ...

А.Акаев - это про вас..

Был бы у власти А.Ш.А , вы тоже самое пели бы !!!!

0
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Гражданин
06.03.2019, 17:03

Мирлан

Акаев чындыгында ак конул жоош акылман инсан бул кишини УИАга мучо кылса жаштарга билим берип олкого салым кошмок.

акаевский тролль из за твоего акаева 1,5 млн кыргызов ходят как чуики заграницей. Из за него Кыргызстан стал нищебродской страной. Подкаблучника тут никто не ждет. Пускай там подыхает в россии вместе с деньгами. И Жээнбекову не подлизывается. Акаева кыргызы никогда не простят

+2
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Justice
06.03.2019, 17:09

Подхалим несчастный, хвостом виляет как старый лис.

Он там упомянул про авиабазу Кант.

Так вот,помню при нем мы военнослужащие этой авиабазы годами не получали зарплату, жены и дети в прямом смысле падали в обморок от голода. От безысходности семьи ходили в солдатскую столовую.

Акаев, если ты читаешь эти строки, то знай, ты не достойный сын своего народа и не заслуживаешь снижхождения. Ты вор и жалкий подхалим.

+1
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Т007
06.03.2019, 17:28

Ждём Вас Аскар Акаевич и миллионы наворованное тоже не забудьте привезти

-1
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Да нууу...
06.03.2019, 17:35

Слушай, лысый черт...а ты сколько золота переправил на свои заграничные счета? Уж не одну тонну это точно. Так что ты тоже должен сидеть на скамье. И ты прав, обязательно вернешься, но только на нары.

0
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Гражданин
06.03.2019, 17:51

Почему генеральная прокуратура не пытаются вернуть ворованные у кыргызстана деньги в швейцарском банке? Почему его не дадут в интерпол?

+1
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Гражданин
06.03.2019, 17:55

Видел видео где кыргызы в германии в нее яйцо бросали и кричали "ВОР и КОРРУПЦИОНЕР"

0
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Майя.
06.03.2019, 17:59

Аскар Акаев он беш жыл олкобузду башкарып отурганда,эл аябай кыйынчылыкта жашаган.Он беш жыл элибиз чыдап берди.Светти такыр корбодук,пособия пенсия ала албадык.Даже больницаларда торот учурунда айылдарда светти очуруп салчу.Уй булолук башкарууга отту.Майрам Акаева меерим фонддун жетектеди,балдары андан калса куйоо баласы кызы жеди кыргызстандын элдин акчасын.Швейцарияга банкына салып азыр ошол акчаны жеп жатат миллиондогон долларларды уурдады.Эмне учун кыргызстандын карызын толотпойт Акаевге толосун,камасын муну дагын соттосун.Атамбаевди да камап соттоп толотсун.Бакиевди дагын толотсун соттосун.Кыргызстанды карызга батырган ушулар.Акаев ошол россиясында ойноп журо берсин.Акаевдин убагында аябай кыйналганбыз керек болсо.

+2
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Муратбек
06.03.2019, 18:02

Он готов любому *****, (всё что угодно) чтобы вернуться. Господин Акаев, чем хвалить Жеенбекова,прежде попросите прощения у народа,верните ворованные деньги,ворованный Кумтор,народ ещё подумает. Какой же ты наивный, если думаешь,что тебе нужно только разрешение Жеенбекова. Ему нужно о себе подумать.

+1
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Майя.
06.03.2019, 18:07

Акаев башкарып турган учурда эл ачка калган.Свет дегенди корбогонбуз.Аксы коогаланы ушунун айынан чыккан.

+2
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Лысый
06.03.2019, 18:21

Только попробуй вернуться! Алчный лысый завистливый ненасытный подхалим, укравший все у народа Кыргызстана! У тебя еще хватает наглости давать интервью? Бет деген жок экен да сенде такыр! Ты не сын своего народа, ******* откуда-то взявшийся без роду и племени.

+1
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Ури
06.03.2019, 18:28

Обсолютно со всеми согласен

+1
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Гражданин
06.03.2019, 18:41

Этот подкаблучник книгу написал вроде. Где это книга у меня как раз в туалете туалетная бумага закончилась дайте мне одну я страницы оторву и использую по назначению

+1
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Джип
06.03.2019, 18:45

Вот же ***** а, *****. А сам урона не нанес стране?В 2005 году проводил анализ, наследство от союза в виде тяжёлой, лёгкой промышленности и сельского хозяйства по приблизительным оценкам тянуло как минимум на 25-27 млрд. долларов(!!!) Курс доллара был, насколько помню 35-37 к сому. Т.е. по сегодняшним меркам, считайте, что программы ЦРУ ПЕСАК и СЕСАК уничтожили промышленности в Кыргызстане на 50 миллиардов долларов(!!!) Потратили по тем временам около 700 миллионов долларов на эти программы в КГ. Самый высокий процент эффективности в исполнении этих программ на территории бывшего СССР был достигнут в двух странах - Кыргызстан и Молдова. Процент эффективности у нас - свыше 90% уничтожено свыше 90% промышленности и сельского хозяйства! ***** агенты получили похвалы и награды в пиндоссии за такой ошеломляющий успех в Кыргызстане.****, *****, его первого посадить на скамью подсудимых на развал и коррупцию в стране.

+1
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Гражданин
06.03.2019, 19:03

Если он приедет сюда народ сначала его отфаршмачить потом повесит на фонарный стоб.

+1
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Троллю
06.03.2019, 19:23

Один и тот же тролль сидит и строчит комменты под разными никами, не выдерживая даже пауз между ними. Позорище! Акаев - Академик! Тебе троллю до него как до Москвы пешком. Прекрати засорять полосу!!! Понятно кто строчит. Народ не тупой, все понимает.

0
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Graff Vicker
06.03.2019, 19:29
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 1
Комментариев: 21

Я лично простил его Всё-таки мужик ввозрасте.косяки есть конечно Но он тоже многое сделал для страны.недумаю что он воровал и нет у него миллионов.его просто скинула другие байманапы вот и все!

0
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Гражданин
06.03.2019, 19:41

Троллю. Твоего любимчика академика жена его по башке ложками била и обзывала тупорылой. Если твой лысый был бы умным 1.5 млн кыргызов шас загграницей не матались бы как "чурки". Из украденных денег в швейцарском банке он сколько тебе платит чтоб ты его защищал? Или тебе платит его сын наркоман который украл деньги из бюджета и проиграл их в алмате после чего бюджетники годами зарплату не получали?

+2
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Гена
06.03.2019, 19:43

Если заплатит долг страны своего времени правления, то есть долг во время своего правления, это с 1991 по 2005 год. То можно подумать.

0
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Гражданин
06.03.2019, 19:45

Graff Vicker

Я лично простил его Всё-таки мужик ввозрасте.косяки есть конечно Но он тоже многое сделал для страны.недумаю что он воровал и нет у него миллионов.его просто скинула другие байманапы вот и все!

а я смотрю ты не далекий. Тогда откуда у него 3х комнатные квартиры который каждый стоит по 2-3 миллиона долларов$ тебе сколько лет? Школьник чтоли. Если ты даже простил это судью не интересует его здесь будут судить.

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Гражданин
06.03.2019, 19:50

Гена

Если заплатит долг страны своего времени правления, то есть долг во время своего правления, это с 1991 по 2005 год. То можно подумать.

он еще должен отсидеть как все воры. Если мальчик крадет мешок картошки его на 10 лет сажают. Лысого минимум на 20 надо посадить

+2
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Как интересно
06.03.2019, 20:12

Насчет Атамбаева он прав, все к этому идет. То, что Аскар Акаевич был лишен возможности принять участие в похоронах старших братьев, это, конечно же, печально, но объяснимо. А необъяснимо вот что: как могла семья осуществлять незаконную и недокументировпнную торговлю урановым сырьем в Питер? Не в вакууме же это происходило, кто еще замешан? Какое количество неучтенного сырья продано? Сумма прибыли? И т.д. и т.п.

0
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Аня
06.03.2019, 20:14

Акаева Бакиева Атамбаева всех в тюрьму за проданные земли, разворованную казну недра, нищий народ

+2
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Гражданин
06.03.2019, 20:15

Троллю

Один и тот же тролль сидит и строчит комменты под разными никами, не выдерживая даже пауз между ними. Позорище! Акаев - Академик! Тебе троллю до него как до Москвы пешком. Прекрати засорять полосу!!! Понятно кто строчит. Народ не тупой, все понимает.

Хочешь сказать в 2005 году когда твоего академика подкаблучника народ требовал уйти один и тот ж человек без передышки бегал по площади? Троллю

+2
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Наблюдатель
06.03.2019, 21:04

Акаев возложил фундамент коррупции и продажности, вседозволенности . Сбежал и умничает . Может, прежде покаятся ?  

0
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Мика Мамаев
06.03.2019, 21:14
Карма: +160
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 233
Минусов: 73
Комментариев: 235

Троллю

Один и тот же тролль сидит и строчит комменты под разными никами, не выдерживая даже пауз между ними. Позорище! Акаев - Академик! Тебе троллю до него как до Москвы пешком. Прекрати засорять полосу!!! Понятно кто строчит. Народ не тупой, все понимает.

Интересно получается,я один коммент написал от себя,,,остальные все написал кто то один??? Значит здесь я ты и он,,всего трое?)))

0
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Айя
06.03.2019, 21:18

Согласна со всеми, позор тебе..... Ещё и посмел рот открыть

0
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Горожанин
06.03.2019, 21:28

Ты со своей семейкой обокрал мою страну,будущее и надежду,лично у меня молодость,чтоб ты сдох в нищете,в московском метро!

0
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Аноним
06.03.2019, 21:41

Нельзя рассматривать отдельных людей, даже президентов в отрыве от общего контекста той исторической эпохи в котором они живут. В отрыве от всей системы в целом. Они всего навсего част системы. Как говорится: Преступления совершаются лишь с молчаливого соласия остальных. Понимайте как хотите. Мы все в этом частично виноваты.

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Гражданин
06.03.2019, 21:59

Graff Vicker

Я лично простил его Всё-таки мужик ввозрасте.косяки есть конечно Но он тоже многое сделал для страны.недумаю что он воровал и нет у него миллионов.его просто скинула другие байманапы вот и все!

твой мужик в возрасте лысый подкаблучник подхалим пожалел стариков которые дома от голода умирали? Когда поднял пенсионный возраст с 60 до 63 и годами не платил им пенсию ? Почему ж он тогда этих как ты говоришь стариков в восрасте не пожалел? Он знает что такое со страдание? Нет уж его место на фонарном столбе!!! Веревку и мыло мы приготовили.

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