Аскар Акаев назвал Сооронбая Жээнбекова мудрым правителем

Бывший глава Кыргызстана Аскар Акаев выразил надежду, что президент Жээнбеков даст ему возможность приехать в Кыргызстан. И уточнил, что от команды нынешнего главы государства он ни разу ничего плохого в свой адрес не слышал. Об этом он заявил российскому изданию "Московский комсомолец".

По его словам, при Атамбаеве он не мог прилететь на родину, чтобы похоронить двух старших братьев. Так как ему открыто угрожали, что он будет задержан в аэропорту.

"Я убежден, что Жээнбеков был самым достойным кандидатом в президенты Кыргызстана, и сегодня он подтверждает это своим мудрым правлением. Было очевидно, что Атамбаев делал на него ставку, так как надеялся стать таким же "серым кардиналом", как Бидзина Иванишвили в Грузии и Владимир Плахотнюк в Молдавии. Ему хотелось править республикой через свою марионетку. Но Жээнбеков оказался достаточно сильной фигурой, не поддался давлению со стороны Атамбаева и его соратников. Для развития демократии в Киргизии это было очень важно", - сказал Акаев.

В качестве подтверждения своих слов беглый президент привел в пример успехи нынешнего главы Кыргызстана.

"Жээнбеков сумел возродить добрые отношения с соседями - Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном, исправив тот дискомфорт, который достался ему в наследство от Атамбаева. Во-вторых, он делает упор на развитии отношений с Россией в сфере экономики, культуры и обороны. Страна стала активней участвовать в ОДКБ, укрепляется авиабаза в Канте. В третьих, он начал систематически бороться с коррупцией. Сначала я думал, что Жээнбеков мог это делать ради укрепления личной власти, но теперь нет сомнений, что все это ради укрепления государства. Он считает, что без победы над коррупцией невозможно динамично развивать экономику. Например, под суд пошли два премьер-министра, несколько министров, депутатов, чиновников, топ-менеджеров энергетических компаний и так далее", - продолжил он.

Высказался Акаев и насчет экс-президента Атамбаева. В частности, он абсолютно уверен, что последний окажется на скамье подсудимых.

"На скамье подсудимых оказались все его ближайшие соратники. Они не могли действовать за его спиной, и он должен за это ответить. Пока он держится за счет президентской неприкосновенности, но в парламенте уже обсуждают эту проблему. Все-таки Атамбаев нанес колоссальный урон Кыргызстану", - отметил он.