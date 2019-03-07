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Судисполнитель попался на взятке - задержан на рабочем месте

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- ВБ
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Сотрудниками ГСБЭП с поличным задержан старший судебный исполнитель ПССИ Московского района Чуйской области. В Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) с заявлением обратился гражданин "Н.И." в отношении старшего судебного исполнителя "Н.Н." и судебного исполнителя "А.А." Подразделения службы судебных исполнителей (ПССИ) Московского района Чуйской области, которые, злоупотребляя своим положением и войдя в сговор, шантажировали заявителя и вымогали денежные средства (взятку) в размере 50 тысяч сомов за снятие ареста с недвижимого имущества.

Указанное заявление в ходе досудебного производства было зарегистрировано в Едином реестре преступлении и проступков (ЕРПП) по статье 326 ч.1 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Так, 4 марта текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Беловодское по месту дислокации ПССИ Московского района при получении взятки с поличным задержан старший судебный исполнитель "Н.Н." и судебный исполнитель "А.А." ПССИ Московского района Чуйской области.

По итогам принятых мер, по подозрению в совершении преступления задержанный со взяткой старший судебный исполнитель "Н.Н." водворен в ИВС ГУВД города Бишкек, до рассмотрения меры пресечения.

В настоящее время ведется досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/377128
Теги:
вымогательство, суд, Финполиция, Чуйская область, ГСБЭП, взятка, Бишкек
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Комментарии
Бакыт
07.03.2019, 10:10

Сооронбай Шарипович еще раз доказывает, что способен бороться с коррупционерами, теперь осталось дела за судьями. Со стораны судей должны выйти законные решения и взяточники обязаны понести наказания...

-3
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Болян
07.03.2019, 10:38

Бакыт

Сооронбай Шарипович еще раз доказывает, что способен бороться с коррупционерами, теперь осталось дела за судьями. Со стораны судей должны выйти законные решения и взяточники обязаны понести наказания...

Мелкая рыбешка. 

+3
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Демиле
07.03.2019, 10:51

Наши Чинуши так привыкли, они не могут остановится и не берет пример ранее обвиняемых в коррупции, они даже не подозревает что их ждет такая же учесть. 

+1
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Bishkekman
07.03.2019, 15:02
Карма: +55
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 75
Минусов: 20
Комментариев: 108

Заявители дурачье. Раз с  них вымогали 50 тысяч значит по закону снять арест нельзя. Решили видимо, что если запишут заявление, то им потом сниму арест. Ага, щас. Наоборот другие сотрудники будут  им мстить и разведут бюрократию. 

0
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