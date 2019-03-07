Судисполнитель попался на взятке - задержан на рабочем месте

Сотрудниками ГСБЭП с поличным задержан старший судебный исполнитель ПССИ Московского района Чуйской области. В Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) с заявлением обратился гражданин "Н.И." в отношении старшего судебного исполнителя "Н.Н." и судебного исполнителя "А.А." Подразделения службы судебных исполнителей (ПССИ) Московского района Чуйской области, которые, злоупотребляя своим положением и войдя в сговор, шантажировали заявителя и вымогали денежные средства (взятку) в размере 50 тысяч сомов за снятие ареста с недвижимого имущества.

Указанное заявление в ходе досудебного производства было зарегистрировано в Едином реестре преступлении и проступков (ЕРПП) по статье 326 ч.1 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Так, 4 марта текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Беловодское по месту дислокации ПССИ Московского района при получении взятки с поличным задержан старший судебный исполнитель "Н.Н." и судебный исполнитель "А.А." ПССИ Московского района Чуйской области.

По итогам принятых мер, по подозрению в совершении преступления задержанный со взяткой старший судебный исполнитель "Н.Н." водворен в ИВС ГУВД города Бишкек, до рассмотрения меры пресечения.

В настоящее время ведется досудебное производство.