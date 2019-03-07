Омуркулов рассказал, почему молчал о беззакониях со стороны Атамбаева

Лидер парламентской фракции, депутат Иса Омуркулов признался, почему раньше молчал, когда видел беззакония со стороны президента Атамбаева. Об этом он поведал в интервью кыргызской службе bbc.

По его словам, в те времена многих политиков осудили безвинно.

- Пришло время открыто все сказать. Время тогда было другое, когда политиков сажали без явных оснований. На меня также завели уголовное дело. По правде сказать, от этого человека (Атамбаев, - прим. ред.) всего можно было ожидать. Поэтому и меня могли арестовать, - сказал он.

Также депутат рассказал о том, что стало, по его словам, причиной конфронтации большинства членов СДПК к экс-президенту Атамбаеву.

- Все началось после последних президентских выборов. Дело в том, что бывшему не понравилась борьба с коррупцией нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. То есть Атамбаев стал действовать по принципу: "кто не согласен, тот враг". (Кто не с нами, тот против нас, - прим. ред.). Но мы ведь все вместе выдвигали единого кандидата в президенты от нашей партии. Теперь если он пришёлся не по нраву Атамбаеву, почему мы должны идти против него, - отметил Омуркулов.

В заключение лидер фракции СДПК на вопрос журналиста заявил, что, скорее всего, не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах 2020 года. И добавил, что "сегодня всё политизировалось".

- Крупные политические организации открыли свои сайты, газеты, телеканалы и информационные агентства, которые зачастую искажают правду. Это не очень хорошее явление. Было бы хорошо, если бы слова политиков соответствовали их делам, - добавил он.

Напомним, в декабре 2013 года на мэра Бишкека Ису Омуркулова завели уголовное дело по подозрению в незаконном утверждении границ парка Победы им. Даира Асанова.

"Иса Омуркулов, превышая свои должностные полномочия, вынес постановление "Об утверждении границ парка "Победы им. Даира Асанова", где площадь парка уменьшена на 14,22 га, в том числе с выведением из ее территории переданных во временное пользование субъектам предпринимательства земельного участка площадью 3,0144 га. Тем самым легализовал имеющиеся на территории парка капитальные строительства объектов, и создал условия для последующего незаконного предоставления (в собственность и пользование сроком до 49 лет) выведенных земель из территории городского парка под строительство, являющихся землями общего пользования", - подчеркнули в Генпрокуратуре.