Погода
$ 69.73 - 69.84
€ 78.64 - 79.34

Омуркулов рассказал, почему молчал о беззакониях со стороны Атамбаева

6131  29
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лидер парламентской фракции, депутат Иса Омуркулов признался, почему раньше молчал, когда видел беззакония со стороны президента Атамбаева. Об этом он поведал в интервью кыргызской службе bbc.

По его словам, в те времена многих политиков осудили безвинно.

- Пришло время открыто все сказать. Время тогда было другое, когда политиков сажали без явных оснований. На меня также завели уголовное дело. По правде сказать, от этого человека (Атамбаев, - прим. ред.) всего можно было ожидать. Поэтому и меня могли арестовать, - сказал он.

Также депутат рассказал о том, что стало, по его словам, причиной конфронтации большинства членов СДПК к экс-президенту Атамбаеву.

- Все началось после последних президентских выборов. Дело в том, что бывшему не понравилась борьба с коррупцией нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. То есть Атамбаев стал действовать по принципу: "кто не согласен, тот враг". (Кто не с нами, тот против нас, - прим. ред.). Но мы ведь все вместе выдвигали единого кандидата в президенты от нашей партии. Теперь если он пришёлся не по нраву Атамбаеву, почему мы должны идти против него, - отметил Омуркулов.

В заключение лидер фракции СДПК на вопрос журналиста заявил, что, скорее всего, не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах 2020 года. И добавил, что "сегодня всё политизировалось".

- Крупные политические организации открыли свои сайты, газеты, телеканалы и информационные агентства, которые зачастую искажают правду. Это не очень хорошее явление. Было бы хорошо, если бы слова политиков соответствовали их делам, - добавил он.

Напомним, в декабре 2013 года на мэра Бишкека Ису Омуркулова завели уголовное дело по подозрению в незаконном утверждении границ парка Победы им. Даира Асанова.

"Иса Омуркулов, превышая свои должностные полномочия, вынес постановление "Об утверждении границ парка "Победы им. Даира Асанова", где площадь парка уменьшена на 14,22 га, в том числе с выведением из ее территории переданных во временное пользование субъектам предпринимательства земельного участка площадью 3,0144 га. Тем самым легализовал имеющиеся на территории парка капитальные строительства объектов, и создал условия для последующего незаконного предоставления (в собственность и пользование сроком до 49 лет) выведенных земель из территории городского парка под строительство, являющихся землями общего пользования", - подчеркнули в Генпрокуратуре.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377131
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Иса Омуркулов, Сооронбай Жээнбеков, выборы, конфликт, Кыргызстан, СДПК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
марат
07.03.2019, 12:13


Напомним, в декабре 2013 года на мэра Бишкека Ису Омуркулова завели уголовное дело по подозрению в незаконном утверждении границ парка Победы им. Даира Асанова.

Не 14 гектаров, а 16 оттяпал Иса у парка победы.С муниципальной недвигой мухлевал. Сам лез в СДПК, к АША, а теперь этакая несчастная жертва.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Нурдин
07.03.2019, 12:17

Сени и Баланды камаш керек

0
Цитировать
Жалоба модератору
Vv
07.03.2019, 12:38

Живучий

+1
Цитировать
Жалоба модератору
кИСА
07.03.2019, 12:41

- Возможно, я не пойду на выборы 2020 года. Так как сегодня всё политизировалось. Крупные политические организации открыли свои сайты, газеты, телеканалы и информационные агентства, которые зачастую, искажают правду. Это не очень хорошее явление. 

Это как раз и хорошее явление, если искажают информацию можно в суде оспорить. дыма без огня не бывает. так, что лучше стоит подумать о том как объяснить происхождение  материальных благ у себя и своих родственников за счет госзарплаты.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бакыт
07.03.2019, 12:48

Если все, что ты говоришь правда то дай показания против Аша. Пусть сидит вместе со своими сподвижниками. Вот народ истинное лицо экс Президента, ведь сам его соратник ныне уже бывший утверждает, что в свое правления дела открывали и возбуждали по прихоти Алкаша.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нейтралитет
07.03.2019, 12:52

Понятно теперь. Крысы первыми бегут с тонущего корабля!!! Восхищаюсь Карамушкиной. Вот у кого есть яйца. Фору многим мужикам даст.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
фсб
07.03.2019, 13:03

Бакыт

Если все, что ты говоришь правда то дай показания против Аша. Пусть сидит вместе со своими сподвижниками. Вот народ истинное лицо экс Президента, ведь сам его соратник ныне уже бывший утверждает, что в свое правления дела открывали и возбуждали по прихоти Алкаша.

Не даст он показания, АША и ИСА  кенты, время от времени видятся, мило беседуют, радуются жизни беспечной. А то, что  сми пишут, так что бы народ отвлечь развлечь для зрелища. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
с корабля
07.03.2019, 13:09

и участок в 5 мкр. у детсада забрал, где сейчас собираются строить для мэрии, про горшки наверно тоже забыл, и аша и он одного сапога пара

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Назаралиев
07.03.2019, 13:14

Омуркулов молодчик, вся в том что Атамбаев всех посадил кто ему говорил против, даже критиков посадил.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Жон
07.03.2019, 13:22

Иса ты тоже не чист

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ой вей
07.03.2019, 13:26

Тебя посодют а ты не воруй.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Назаралиев
07.03.2019, 13:29

Карамушкины  больше не куда идти, что ей надо делать? конечно хвалить(ред.) Атамбаева, это даже дураку ясно.  

0
Цитировать
Жалоба модератору
Я за
07.03.2019, 13:31

Было бы неплохо если все нынешние чиновники не пошли на выборы 2020. Дайте Кыргызстану развиться

0
Цитировать
Жалоба модератору
Эксперт
07.03.2019, 13:33

Иса Омуркулов "в те времена многих политиков осудили безвинно."кто не согласен, тот враг". Но мы ведь все вместе выдвигали единого кандидата в президенты от нашей партии. Теперь если он пришёлся не по нраву Атамбаеву, почему мы должны идти против него" - такого было принцип Атамбаева.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Амантур
07.03.2019, 13:37

..."- когда видел беззакония со стороны президента Атамбаева ..." - уважающий себя политик ( журогу бар) тогда должен был выступить , а что сейчас об этом вообще заикаться да еще и строить против него  козни , когда он и так бессилен и загнанных в угол ..... , Иса , совсем не хороший поступок , это не по джентельменски !  

+1
Цитировать
Жалоба модератору
123
07.03.2019, 13:43

Рано радуешься, тебя тоже попользуют и выкинут... Придет время за все ответить!!! 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Инна
07.03.2019, 13:45

Иса мы вас поддерживаем говорите как есть теперь время АША сажать всех кого хочет прошло. Пришло время спроведливости и правды.  Вернем все что у народа украли и накажем всех кто крал у народа.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Исаевед
07.03.2019, 13:50

Не только не участвуй в выборах 2020 г, но и покайся, не забыв при этом вернуть с процентами в гос бюджет наворованные деньги, потом поздно будет.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Анна
07.03.2019, 14:02

Инна

Иса мы вас поддерживаем говорите как есть теперь время АША сажать всех кого хочет прошло. Пришло время спроведливости и правды.  Вернем все что у народа украли и накажем всех кто крал у народа.

 Да конечно, мы поддержим вас ИО, режьте правду матку даже если придется самому сесть и лишиться добра   наворованного непосильным трудом  у народа за все эти долгие годы и мы вам все простим.

0
Цитировать
Жалоба модератору
John
07.03.2019, 14:05

Когда Атамбаев твоего сына(ред.) от тюрьмы спас, что-то ты молчал. Когда фирма твоя токтогула как попало отремонтировала и ты бабки хапнул, почему ты молчал!!

+2
Цитировать
Жалоба модератору
карамышык
07.03.2019, 14:17

Иса, ты не мужчина!!! 

и даже не товарищь, а субстанция с низкой социальной ответственностью..

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Пикир
07.03.2019, 14:22

Амантур

..."- когда видел беззакония со стороны президента Атамбаева ..." - уважающий себя политик ( журогу бар) тогда должен был выступить , а что сейчас об этом вообще заикаться да еще и строить против него  козни , когда он и так бессилен и загнанных в угол ..... , Иса , совсем не хороший поступок , это не по джентельменски !  

Да какой он политик, перевертыш-флюгер вот его истинное нутро. Предать, облить грязью, выкрутиться любым способом, только свою задницу не лишить бы мягкого кресла.Возбудили против него уголовное дело, против его сына, а до конца не довели. При каком президенте это было? Кто его постоянно прикрывает?

+1
Цитировать
Жалоба модератору
руслан
07.03.2019, 14:28

Анна

Инна

Иса мы вас поддерживаем говорите как есть теперь время АША сажать всех кого хочет прошло. Пришло время спроведливости и правды.  Вернем все что у народа украли и накажем всех кто крал у народа.

 Да конечно, мы поддержим вас ИО, режьте правду матку даже если придется самому сесть и лишиться добра   наворованного непосильным трудом  у народа за все эти долгие годы и мы вам все простим.

от жадности он лучше в тюрьму сядет, чем вернет наворованное, не удивлюсь если он будет готов даже операцию по смене пола сделать, лишь бы не отдавать наворованное непосильным трудом

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Эльмир
07.03.2019, 14:40

Мертвого льва и дурак может пинать без наказания...

0
Цитировать
Жалоба модератору
Султанов Алтынбек.
07.03.2019, 14:58

John

Когда Атамбаев твоего сына(ред.) от тюрьмы спас, что-то ты молчал. Когда фирма твоя токтогула как попало отремонтировала и ты бабки хапнул, почему ты молчал!!

Сына Омуркулова спас от тюрьмы никто не спасал, тем более Атамбаев. Уголовное преследование в отношении его сына, совершившего ДТП со смертельным исходом было прекрашено в связи с примирением обвиняемой и потерпевшей сторон (отказом от поддержания частно-публичного обвинения), что предусмотрено законом за совершение неумышленных преступлений. А как стороны пришли к согласию - это уже их проблемы. Не нужно спекулировать этим трагическим событием.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Айка
07.03.2019, 15:00

Атамбаевди ордуна койдунуз Иса Шейшенкулович, балли! Бул жерде АША Өзү да пикир жазып жатат окшойт истерика болуп, хахаха

0
Цитировать
Жалоба модератору
Мирлан
07.03.2019, 15:06

Атамбаев ойлогон ойду кыстаган Жээнбеков женип кетти, анын ою менен болбой. Медиа айдынын бут АША сатып алды. Ак ийилет бирок сынбайт. С.Шариповичке эл аралык эксперттер жакшы сын пикирлерин айтууда. Кыргызстанды бирден бир ондой турган инсан.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Амир
07.03.2019, 15:09

Бывшему не понравилась борьба с коррупцией нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. То есть Атамбаев стал действовать по принципу: "кто не согласен, тот враг". Но мы ведь все вместе выдвигали единого кандидата в президенты от нашей партии. Теперь если он пришёлся не по нраву Атамбаеву, почему мы должны идти против него.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Правед
07.03.2019, 15:14

Иса Омуркулов говорит правду, лучше поздно чем ни когда, молодец Иса вся правда в том что Атамбаевские тролляки тут занимается очернением Исы Омуркулову, если всё это было бы ложью, они тут не сидели комментируя  каждый комментарий, Иса Омуркулов говорит те слова который до этого не говорил, "Но мы ведь все вместе выдвигали единого кандидата в президенты от нашей партии. Теперь если он пришёлся не по нраву Атамбаеву, почему мы должны идти против него".

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  