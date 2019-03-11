Торговцы "Дордоя" вышли на митинг из-за таможенных платежей с Китаем

"Здравствуйте! На рынке "Дордой" идёт митинг, люди пикетируют, скандируют, требования снизить растаможку на товары из Китая. После китайского нового года растаможка на товар поднялась с 1.8$ за килограмм до 3$ за килограмм. Искусственно подняли цену за растаможивание товаров с КНР. Люди недовольны!!!" - такую информацию прислал в редакцию VB.KG читатель Болот.

Известно, что митинг прошел 9 марта, в субботу.

За комментариями редакция VB.KG обратилась к председателю профсоюза предпринимателей ТРК "Дордой" Дамире Долоталиевой.

- На самом деле недовольство предпринимателей идет ровно месяц. Потому что растаможка товаров из Китая поднялась почти в 1,5-3 раза. Самое главное, что люди недовольны тем, что если бы они заранее знали о повышении таможенных тарифов, то подготовились бы к этому. То есть не стали бы заказывать те или иные виды товаров. К примеру, возьмем джинсы, растаможка которых стоила 0,9 долларов, а теперь 3 доллара, - сказала она.

Глава профсоюза предпринимателей "Дордоя" по этому поводу несколько раз встречалась с председателем таможенной службы и с министром экономики.

- Прошло уже 2 недели, а ответа мы никакого не получили. Единственное, глава таможенной службы объясняет мне, что Кыргызстан является членом ЕАЭС, и поэтому они обязаны подчиняться требованиям союза. Но мы напираем на то, почему они заранее нас не предупредили. Почему не опубликовали эту информацию в СМИ. Ведь для торговцев это стало неожиданностью, когда они уже заказали столько товаров. А теперь вот такую мину подложили нам. Мы и так стали неконкурентоспособны Казахстану, Туркменистану, Таджикистану и России, хотя Китай граничит с нашей страной, - отметила Долоталиева.

В этой связи руководство профсоюза просит президента и правительство пойти на встречу предпринимателям.

- Мы сейчас готовим обращение к президенту, премьер-министру и министру экономики, где мы просим, чтобы предпринимателям дали временную отсрочку. Понимаем, что наша страна является членом ЕАЭС, и мы не можем диктовать свои условия, но мы всего лишь просим сделать таможенную скидку на тот товар, который предприниматели уже заказали с учетом старых таможенных тарифов. А на следующий сезон люди уже будут подготовлены, - добавила Дамира Темирбековна.