Торговцы "Дордоя" вышли на митинг из-за таможенных платежей с Китаем

Это вообще в никакие рамки не лезет !!вообще не считаются с народом!!! Ставят перед фактом! Мы не быдло что кивать головой...
"Здравствуйте! На рынке "Дордой" идёт митинг, люди пикетируют, скандируют, требования снизить растаможку на товары из Китая. После китайского нового года растаможка на товар поднялась с 1.8$ за килограмм до 3$ за килограмм. Искусственно подняли цену за растаможивание товаров с КНР. Люди недовольны!!!" - такую информацию прислал в редакцию VB.KG читатель Болот.
Известно, что митинг прошел 9 марта, в субботу.
За комментариями редакция VB.KG обратилась к председателю профсоюза предпринимателей ТРК "Дордой" Дамире Долоталиевой.
- На самом деле недовольство предпринимателей идет ровно месяц. Потому что растаможка товаров из Китая поднялась почти в 1,5-3 раза. Самое главное, что люди недовольны тем, что если бы они заранее знали о повышении таможенных тарифов, то подготовились бы к этому. То есть не стали бы заказывать те или иные виды товаров. К примеру, возьмем джинсы, растаможка которых стоила 0,9 долларов, а теперь 3 доллара, - сказала она.
Глава профсоюза предпринимателей "Дордоя" по этому поводу несколько раз встречалась с председателем таможенной службы и с министром экономики.
- Прошло уже 2 недели, а ответа мы никакого не получили. Единственное, глава таможенной службы объясняет мне, что Кыргызстан является членом ЕАЭС, и поэтому они обязаны подчиняться требованиям союза. Но мы напираем на то, почему они заранее нас не предупредили. Почему не опубликовали эту информацию в СМИ. Ведь для торговцев это стало неожиданностью, когда они уже заказали столько товаров. А теперь вот такую мину подложили нам. Мы и так стали неконкурентоспособны Казахстану, Туркменистану, Таджикистану и России, хотя Китай граничит с нашей страной, - отметила Долоталиева.
В этой связи руководство профсоюза просит президента и правительство пойти на встречу предпринимателям.
- Мы сейчас готовим обращение к президенту, премьер-министру и министру экономики, где мы просим, чтобы предпринимателям дали временную отсрочку. Понимаем, что наша страна является членом ЕАЭС, и мы не можем диктовать свои условия, но мы всего лишь просим сделать таможенную скидку на тот товар, который предприниматели уже заказали с учетом старых таможенных тарифов. А на следующий сезон люди уже будут подготовлены, - добавила Дамира Темирбековна.