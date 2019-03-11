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Торговцы "Дордоя" вышли на митинг из-за таможенных платежей с Китаем

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- Бакыт Стамов
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"Здравствуйте! На рынке "Дордой" идёт митинг, люди пикетируют, скандируют, требования снизить растаможку на товары из Китая. После китайского нового года растаможка на товар поднялась с 1.8$ за килограмм до 3$ за килограмм. Искусственно подняли цену за растаможивание товаров с КНР. Люди недовольны!!!" - такую информацию прислал в редакцию VB.KG читатель Болот.

Известно, что митинг прошел 9 марта, в субботу.

За комментариями редакция VB.KG обратилась к председателю профсоюза предпринимателей ТРК "Дордой" Дамире Долоталиевой.

- На самом деле недовольство предпринимателей идет ровно месяц. Потому что растаможка товаров из Китая поднялась почти в 1,5-3 раза. Самое главное, что люди недовольны тем, что если бы они заранее знали о повышении таможенных тарифов, то подготовились бы к этому. То есть не стали бы заказывать те или иные виды товаров. К примеру, возьмем джинсы, растаможка которых стоила 0,9 долларов, а теперь 3 доллара, - сказала она.

Глава профсоюза предпринимателей "Дордоя" по этому поводу несколько раз встречалась с председателем таможенной службы и с министром экономики.

- Прошло уже 2 недели, а ответа мы никакого не получили. Единственное, глава таможенной службы объясняет мне, что Кыргызстан является членом ЕАЭС, и поэтому они обязаны подчиняться требованиям союза. Но мы напираем на то, почему они заранее нас не предупредили. Почему не опубликовали эту информацию в СМИ. Ведь для торговцев это стало неожиданностью, когда они уже заказали столько товаров. А теперь вот такую мину подложили нам. Мы и так стали неконкурентоспособны Казахстану, Туркменистану, Таджикистану и России, хотя Китай граничит с нашей страной, - отметила Долоталиева.

В этой связи руководство профсоюза просит президента и правительство пойти на встречу предпринимателям.

- Мы сейчас готовим обращение к президенту, премьер-министру и министру экономики, где мы просим, чтобы предпринимателям дали временную отсрочку. Понимаем, что наша страна является членом ЕАЭС, и мы не можем диктовать свои условия, но мы всего лишь просим сделать таможенную скидку на тот товар, который предприниматели уже заказали с учетом старых таможенных тарифов. А на следующий сезон люди уже будут подготовлены, - добавила Дамира Темирбековна.


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URL: https://www.vb.kg/377145
Теги:
Дордой, Минэкономики, митинг, таможенные пошлины, ЕАЭС, Кыргызстан, таможня, Дамира Долоталиева
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Комментарии
Тунгуч
11.03.2019, 11:54

Это вообще в никакие рамки не лезет !!вообще не считаются с народом!!! Ставят перед фактом! Мы не быдло что кивать головой...

0
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Жалоба модератору
Покупатель
11.03.2019, 12:32

Все законы публикуются, никто их не скрывает. И вступают они в силу не сразу, а только через некоторое время. В частности про повышение цен на растаможку было известно давно. Не нужно им давать никаких поблажек, а то они и в следующем году будут требовать того же самого. Они и так цены очень сильно накручивают, так что 3 доллара на джинсы это ерунда. 

А покупателям не нужно беспокоиться. Вы что так любите китайские шмотки? Да наши швейные цеха при желании обеспечат всю страну (сейчас большинство идет на экспорт в Россию). У нас шьют вещи намного качественнее, чем китайское барахло. 

0
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Читатель Вечерки
11.03.2019, 12:37

Данные китайской таможни по экспорту в Кыргызстан В НЕСКОЛЬКО РАЗ превышают данные кыргызской таможни. Но почему-то нынешняя власть игнорирует это расхождение.

Им хочется выехать на обычных бедолагах, которые не могут осуществлять широкомасштабную контрабанду.

+1
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Читатель Вечерки
11.03.2019, 12:39

Покупатель

Все законы публикуются, никто их не скрывает. И вступают они в силу не сразу, а только через некоторое время. В частности про повышение цен на растаможку было известно давно. Не нужно им давать никаких поблажек, а то они и в следующем году будут требовать того же самого. Они и так цены очень сильно накручивают, так что 3 доллара на джинсы это ерунда. 

А покупателям не нужно беспокоиться. Вы что так любите китайские шмотки? Да наши швейные цеха при желании обеспечат всю страну (сейчас большинство идет на экспорт в Россию). У нас шьют вещи намного качественнее, чем китайское барахло. 

Какой умный, прям работником таможни повеяло.  А ткани для шитья и фурнитуру тоже в Кыргызстане производят ?

+1
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Жалоба модератору
Братва
11.03.2019, 12:43

Да надо поддерживать наших производителей во всем, наши швейные цехи тоже могут обеспечит страну такими джинсами. 

Покупатель

Все законы публикуются, никто их не скрывает. И вступают они в силу не сразу, а только через некоторое время. В частности про повышение цен на растаможку было известно давно. Не нужно им давать никаких поблажек, а то они и в следующем году будут требовать того же самого. Они и так цены очень сильно накручивают, так что 3 доллара на джинсы это ерунда. 

А покупателям не нужно беспокоиться. Вы что так любите китайские шмотки? Да наши швейные цеха при желании обеспечат всю страну (сейчас большинство идет на экспорт в Россию). У нас шьют вещи намного качественнее, чем китайское барахло. 

0
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Жалоба модератору
Ало очнись
11.03.2019, 12:53

Братва

Да надо поддерживать наших производителей во всем, наши швейные цехи тоже могут обеспечит страну такими джинсами. 

Покупатель

Все законы публикуются, никто их не скрывает. И вступают они в силу не сразу, а только через некоторое время. В частности про повышение цен на растаможку было известно давно. Не нужно им давать никаких поблажек, а то они и в следующем году будут требовать того же самого. Они и так цены очень сильно накручивают, так что 3 доллара на джинсы это ерунда. 

А покупателям не нужно беспокоиться. Вы что так любите китайские шмотки? Да наши швейные цеха при желании обеспечат всю страну (сейчас большинство идет на экспорт в Россию). У нас шьют вещи намного качественнее, чем китайское барахло. 

ДА МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЮ СТРАНУ, НО ШЬЮТ ИЗ КИТАЙСКИЙ ТКАНЕЙ. ТАК ЧТО УДАЧИ

+1
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Иля
11.03.2019, 13:21

Поддерживаю из Китая столько гадости выходит вредных для здаровя. От туда воопше пищевые продукты надо запретить.

0
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честный покупатель
11.03.2019, 13:23

дордоевцы хватить вам жировать пора уже как милионам кыргызам в россии матушке вам поработать веники и метлы ждут вас

-1
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Жалоба модератору
1
11.03.2019, 13:42

честный покупатель

дордоевцы хватить вам жировать пора уже как милионам кыргызам в россии матушке вам поработать веники и метлы ждут вас

сам работай в своей матушке

+1
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Тунгуч
11.03.2019, 13:42

Такое ощущение что сотрудники Минэкономразвития всем отделом занимают ся защитой своего руководства от нападок предпринимателей на сайте вб

+1
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Читатель Вечерки
11.03.2019, 13:43

С 2001-го по 2017 год в нашу страну поступили китайские товары на сумму 11,64 миллиарда долларов. При этом в Поднебесной насчитали почти 61,7 миллиарда. Если верить этим цифрам, "неучтенными" остались порядка

50 миллиардов долларов.

Вы только представьте объем контрабанды ! И на этом фоне, конечно, "надо обирать простых торговцев" для пополнения бюджета.

Если посмотреть на имущество таможенников, то сразу будет понятно, откуда деньги берутся на их особняки и джипы.

+1
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Тунгуч
11.03.2019, 13:43

А где легпром вообще ? Я имею ввиду ассоциация где ее позиция?!

+1
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жек
11.03.2019, 14:11

Границу с Китаем воопше для пищевых продуктов надо запретить у них только и химикаты.

0
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Бакыт
11.03.2019, 14:19

Работающим на дордое людям давно было известно о том, что цены поднимутся, не надо наглеть и включать дурака. Президент для поддержания малого и среднего бизнеса освободил от налог и не обоснованных проверок. Привезите материал и сшейте у нас, цехов очень много. Тем более цены у нас очень дешевые, так вы создатите рабочие места и казну пополните...    

-1
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Мика Мамаев
11.03.2019, 14:56
Карма: +163
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 241
Минусов: 78
Комментариев: 243

Странные вещи происходят с этой властью,,,,,ой не к добру, всё это

0
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Жалоба модератору
Мика Мамаев
11.03.2019, 15:02
Карма: +163
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 241
Минусов: 78
Комментариев: 243

Иля

Поддерживаю из Китая столько гадости выходит вредных для здаровя. От туда воопше пищевые продукты надо запретить.

Покупатель

Все законы публикуются, никто их не скрывает. И вступают они в силу не сразу, а только через некоторое время. В частности про повышение цен на растаможку было известно давно. Не нужно им давать никаких поблажек, а то они и в следующем году будут требовать того же самого. Они и так цены очень сильно накручивают, так что 3 доллара на джинсы это ерунда. 

А покупателям не нужно беспокоиться. Вы что так любите китайские шмотки? Да наши швейные цеха при желании обеспечат всю страну (сейчас большинство идет на экспорт в Россию). У нас шьют вещи намного качественнее, чем китайское барахло. 

),Не смешите а,,,страну подводили ,топили,и потопят ПОдхалимы,,,Те ,кто поддакивает,Те кто окружает чиновников власть,,,изза вас 2 революции,изза вас мы в .опе....мы даже зажигалки не выпускаем, всё китайское,запчасти,фурнитура всё китайское,,,

0
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Толстопузый чиновник
11.03.2019, 15:08

Бакыт

Работающим на дордое людям давно было известно о том, что цены поднимутся, не надо наглеть и включать дурака. Президент для поддержания малого и среднего бизнеса освободил от налог и не обоснованных проверок. Привезите материал и сшейте у нас, цехов очень много. Тем более цены у нас очень дешевые, так вы создатите рабочие места и казну пополните...    

Сам пополняй казну!!! А людям надо семьи кормить!

0
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Бердиш
11.03.2019, 15:14

Наши отечественные товары продаются в России, Казахстане наши тоже шьют не хуже, нам привозят только подпольные товары из Китая на конец то пришло время избавится от Китайских гадостей.

0
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Толстопузый чиновник
11.03.2019, 15:20

Бердиш

Наши отечественные товары продаются в России, Казахстане наши тоже шьют не хуже, нам привозят только подпольные товары из Китая на конец то пришло время избавится от Китайских гадостей.

И чем ты гордишься???? Страна кроме самопошивных тряпок и гнилой картошкой больше ничем похвастаться не может??? Ты подумай о своих детях!!! Будут сидеть за одной партой с геем. Ну а после школы дворниками махать поедут.

0
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Гражданин
11.03.2019, 15:23

Опять чинуши мучают простой народ. Оставьте вы продавцов. Они себя семья и государство кормят а чинушам все мало хотят больше. Лучше ловите казнокрадов и отберите у них награбленное чем простой народ мучит. Народ сам себе предоставлен. Государство народу ничего не дает но охотно берет налог. Завтра из за повыщения налога продавцам придется подниматься цены. И в итоге страдает простой народ. От чинуш пользы нет хотя бы вреда не наносили бы

0
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Жэк
11.03.2019, 15:29

Нам надо поднимать экономику и по этому надо бы просто закрыть границу с Китаем хотя бы на продукты питания у них там только и химикаты производят. Покупайте от отечественных производителей нам же лехче и лучше

0
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Бишкек
11.03.2019, 15:47

материал то из китая привозят!!! этот союз надоел уже

0
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Тырк-чоро
11.03.2019, 15:58

Читатель Вечерки

Покупатель

Все законы публикуются, никто их не скрывает. И вступают они в силу не сразу, а только через некоторое время.....

Какой умный, прям работником таможни повеяло.  А ткани для шитья и фурнитуру тоже в Кыргызстане производят ?

Вы тоже сильно умный что ли? Ткани сюда поступают из Ирана, Индии, Пакистана, Узбекистана ну и из Китая, конечно. Китайские самые дерьмовые из всех дерьмовых. Вдобавок ещё вонючие и ядовитые.

0
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Тырк-чоро
11.03.2019, 16:03

1

честный покупатель

дордоевцы хватить вам жировать пора уже как милионам кыргызам в россии матушке вам поработать веники и метлы ждут вас

сам работай в своей матушке

Правильно! Только надо было пояснить, что дордоевцы кроме как торговать ничего  в жизни не умеют и ничему не обучены. Поэтому ни в матушке, ни в батюшке работать не смогут. Они умеют только перепродавать.

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