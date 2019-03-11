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Прощеное воскресенье: радость перед Великим постом

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- Надежда Хохлова
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Накануне православные христиане Кыргызстана отметили Прощеное воскресенье: радостно, весело и с пользой для души. Верующие просили прощения друг у друга и отпускали старые обиды, готовя себя к серьезному духовному испытанию – Великому посту, который начался сегодня.

А вчера на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора сегодня прошел семейный, добрый и яркий праздник. После Божественной Литургии епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил рассказал прихожанам о смысле Прощеного воскресенья и пригласил всех принять участие в праздничной программе.

Открыл ее хор воскресной школы Свято-Воскресенского кафедрального собора. Музыкальную эстафету у ребятишек приняли творческие коллективы "Прялица" и "Казаки Семиречья". Ну а главной изюминкой концерта стали "особенные" ребятишки из коллектива "Маленькие солнышки": их номера "Самовар" и "Оркестр" не оставиил равнодушным никого.

А после концерта ребятишки отправились на веселые спортивные состязания и в творческие секции. Самые маленькие участники праздника отправились смотреть кукольный театр, те, кто постарше – в 3D планетарий.

Ну и конечно, украшением праздника стала ярмарка, организованная епархиальным отделом социального служения и благотворительности. Все средства, вырученные за продукцию, изготовленную сестрами милосердия и прихожанами, пойдут на поддержку социальных проектов епархии.


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URL: https://www.vb.kg/377152
Теги:
праздник, религия, Кыргызстан
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