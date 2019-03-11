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ЛГБТ на мирном марше 8-го марта: мэра Бишкека подставили?

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- Оксана Гут
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Третий день в Кирнете обсуждают и осуждают действия мэра Бишкека, который "не запретил" мирный марш в защиту прав женщин восьмого марта. Критики считают, что истинный посыл мероприятия затерялся в провокационных красках радужного флага, известного как символ ЛГБТ (аббревиатура сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров).

Вышедшие на митинг граждане, всего порядка четырехсот человек, выступали против насилия в отношении женщин и девочек, призывали обеспечить им защиту на законодательном уровне, говорили о гендерных квотах во властвующих структурах. Однако многие сторонние наблюдатели отметили лишь присутствие в рядах пикетчиков представителей ЛГБТ. В связи с чем акцию сравнили с гей-парадом, а ответственность за его проведение возложили на столичную мэрию. Особо возмущены активисты из "Кырк чоро", которые требуют отставки градоначальника Азиза Суракматова и намерены провести митинг у здания мэрии. И это при том, что сами же "кыркчорошники" пришли на митинг "несанкционировано". Более того, весьма мирно шли рядом с теми самыми лгбтшниками.

Что о претензиях к градоначальнику думают в Белом доме, из окон которого был виден весь митинг, редакция VB.KG спросила у депутата Жогорку Кенеша, члена комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Исхака Масалиева, который отметил, что возмущен присутствием представителей ЛГБТ на митинге за права женщин, но вопрос ответственности мэра Бишкека Азиза Суракматова за это не ставил бы.

- Мэрия могла обратиться в суд, сама она запретить акцию не могла. И, как известно, сначала в муниципалитете выступили против. Но в Интернете сразу начались возмущения, стали заявлять об ущемлении прав. И, видимо, организаторы заверили, что это будет нормальный, хороший митинг в поддержку слабого пола. Женщины могли бы выйти на митинг в защиту от насилия, домашнего рабства. А то, что там представители ЛГБТ будут, кто мог предположить? Я, например, очень смущен и удивлен, мы достаточно консервативная страна, и подобные эксцессы очень настораживают. Но тут ответственность мэрии постольку-поскольку, - поделился мнением парламентарий.

Юридически к градоначальнику не может быть никаких претензий, считает и доктор юридических наук КР Кайрат Осмоналиев.

- Цель и тема митинга были заявлены как защита прав женщин от семейного насилия, гендерное равенство. А то, что в него втесались представители ЛГБТ – не ответственность мэра. Понятно, что это была провокация, но кто это сделал – еще нужно разбираться. ЛГБТ также могут заявлять о своих правах, согласно законодательству, но они не должны были делать этого в рамках данной акции. В конце концов все могло закончиться потасовкой, и тогда бы ответственность легла на сотрудников правоохранительных органов. "Кырк чоро", заявляя о митинге за отставку мэра, тоже пользуются правом свободы мнения. Но нужно помнить, что все должно быть по закону, - подчеркнул Осмоналиев.

Руководитель аппарата муниципалитета Балбак Тулобаев на своей странице в Facebook опубликовал выдержки из закона "О мирных собраниях".

- Конституция КР провозглашает основные права человека в Кыргызстане! На основании статьи 4 Закона Кыргызской Республики "О мирных собраниях" Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны уважать и обеспечивать право на свободу мирных собраний без какого бы то ни было различия по признаку пола, расы, языка, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических и иных убеждений, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. А согласно пункту 4, статьи 5 настоящего Закона органы МСУ не вправе запрещать или вводить ограничения по месту, времени проведения и маршрутам движения мирных собраний. Мэрия действовала исключительно в рамках законов Кыргызской Республики, - резюмировал Тулобаев.


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URL: https://www.vb.kg/377159
Теги:
8 Марта, митинг, отставка, права человека, семейное насилие, ЛГБТ, Бишкек, Кыргызстан, Кырк Чоро, Азиз Суракматов, мэрия
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Комментарии
делатьнефиг
11.03.2019, 14:09

Тоже мне проблема. Лучше бы с настоящими проблемами боролись, например, с коррупцией и трайбазимом. А ЛГБТ у нас в стране все равно никогда не будет, не позволит менталитет и дикари вроде кыркчоро. Просто отвлекают от настоящих проблем. 

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Солто
11.03.2019, 14:47

Конечно! Спикера бгк тоже подставили, спикера жк тоже, теперь и мэра! А может это они такие бараны, что набрали на работу имбецилов? 

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Мика Мамаев
11.03.2019, 15:23
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Солто

Конечно! Спикера бгк тоже подставили, спикера жк тоже, теперь и мэра! А может это они такие бараны, что набрали на работу имбецилов? 

Согласен)),в последнее время у власти много промахов,,мне кажся Вы правы,либо имбецилы,либо заняты выкачиванием денег,прибыли))))

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Гражданин
11.03.2019, 15:36

В пост совестких государствах 8 марта только в украине и в кыргызстане прошел мирно митинг лгбтшников. Для нашей страны это думаем слишком. В турции митинг лгбтшников полиция дубинками р

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Гражданин
11.03.2019, 15:40

В европе на тв целый день крутили этот митинг лгбт

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Тырк-чоро
11.03.2019, 15:52

Да это мырк-чоро и устроило провокацию. Они подговорили ЛБГТ-шников принять участие в этой акции, чтобы потом потребовать отставки мэра.

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