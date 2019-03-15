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Следствие по делу "Айкол Ала-Тоо". Мнение сторон

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- Бакыт Стамов
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Продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя общественного объединения героев апрельской революции "Айкол Ала-Тоо" Амантура Жамгырчиева. Фигурантом этого дела является также и бывший глава этой организации Мээрбек Мискенбаев.

Сегодня Амантура Жамгырчиева вызвали на допрос к следователю в финансовую полицию (ГСБЭП). Об этом редакции VB.KG сообщил он сам.

По его словам, члены "Айкол Ала-Тоо" подвергаются политическому давлению.

- Меня вызвали сегодня повторно в связи с финансовой проверкой нашей организации, которая длится уже с 2015 года. Пусть проверяют. Мы сами в этом заинтересованы, но только пусть объективно все проверят. Уже давно пора это дело передать в суд. Каждый раз это дело поднимают после того, как мы начинаем говорить правду и делать какие-либо громкие заявления, - сказал он.

Между тем член этой организации Марипа Алыйкулова, которая и является заявительницей по этому делу, высказала свою точку зрения на мнение предыдущего собеседника редакции.

По ее словам, слова Жамгырчиева о политическом давлении абсолютно неуместны. Факты говорят сами за себя.

- Миллионы сомов, которые они съели, принадлежали же не власти, а героям апрельской революции и членам их семей. Дело в том, что у нас есть договор от 2011 года между госпредприятием "Кыргызкомур" и "Айкол Ала-Тоо", согласно которому от всей прибыли предприятия 1 процент дается нам безвозмездно в качестве благотворительности. И получается, что они дали членам нашей организации 2,1 миллиона сомов, которые Мискенбаев и Жамгырчиев должны были раздать всем нам, но они этого не сделали. Потом только в 2018 году в период новой власти я опять на них надавила, и они частично стали раздавать. Раньше же меня и слушать не хотели, хотя я обращалась в разные структуры, - пояснила она.

Мискенбаев и Жамгырчиев, отметила собеседница редакции, обвиняют власть в клановом правлении, но при этом сами проводили подобную политику.

- Начнём с того, что Мискенбаев являлся членом конкурсной комиссии по приему работников на вакантные должности руководителей среднего звена ГП "Кыргызкомур". С 4 ноября 2015 года членом данной комиссии является и его заместитель Жамгырчиев. В этом плане необходимо остановиться и на учредителях ОсОО "Транс Азия уголь компании", которое и передала уголь нашей организации. В августе 2014 года из состава учредителей ОсОО "ТрансАзия уголь компании" вышли Арзыбеков Дастан, Анарбек кызы Аида, Калдарбекова Калбубу и Ыбышева Бегимай. Вместо них стали Мыктыбеков Нурбай, Дюшебаев Султан, Байсубанов Урмат, Жыргалбеков Темир. Так вот Анарбек кызы Аида является подругой Мискенбаева Мээрбека, а Мыктыбеков Нурбай доводится родным братом Амантура Жамгырчиева, - сказала она.

Насколько права каждая из сторон, покажет следствие и история. В ГСБЭП пока не говорят, на какой стадии следствие находится. Со своей стороны, редакция будет и дальше следить за этой ситуацией.

Отметим, член общественного объединения "Айкол Ала-Тоо" Марипа Алыйкулова в 2016 году обратилась с заявлением в правоохранительные органы по поводу присвоения руководством общества денежных средств, выделенных в виде социальной поддержки членам "Айкол Ала-Тоо".

При этом, по ее словам, следствия не проводилось, и только с 2018 года оно возобновилось.

По данным следствия, руководители ОсОО "Транс Азия уголь компани" для социальной поддержки членов ОО "Айкол Ала-Тоо" передали через ОсОО "Марал курулуш" на безвозмездной основе уголь на сумму более 2,1 миллиона сомов, которые, по словам заявительницы, апрелевцы не получили.


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URL: https://www.vb.kg/377235
Теги:
Айкол Ала-Тоо, ГСБЭП, Меербек Мискенбаев, конфликт, Кыргызстан, следствие, Кыргызкомур, Марипа Алыйкулова
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Комментарии
илья
15.03.2019, 17:41

Странно этот Мискенбаев даже не понимает сатиру. Как он работает руководителям "Айкол Ала-Тоо"

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Бархат
15.03.2019, 17:49

Мискенбаев оказался в том вместе, нужное время вот и все, а Айкол Ала-Тоо превратил семейный бизнес для ограбление и личного обогащение, а пострадавшие люди остались сторонке. 

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Темир
15.03.2019, 17:52

по делу Мискенбаева почему до сих пор нет вестей, на счет 2,,5 лимона вот так просто оставите его?

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