Аудиторы: Компания Боотаева должна "Мобильнику" больше 11 млн сомов

Независимая аудиторская компания "HLB Марка Аудит" выявила задолженность компании "АсИсНур", возглавляемой людьми Адилета Боотаева, на сумму свыше 11 (одиннадцати) миллионов сомов перед национальным оператором "Мобильник". Задолженность также подтверждается актом сверки между "АсИсНур" и "Мобильник" от 20 февраля 2019 г., подписанным с обеих сторон. Об этом говорится в распространенном руководством компанией "Мобильник" заявлении.

"Внутреннее расследование причин возникновения столь огромной суммы долга "АсИсНур" перед компанией "Мобильник" демонстрирует явные признаки умышленного вывода денег группой Адилета Боотаева путём манипуляций с юридическими и финансовыми документами "Мобильника".

Авторы сообщения напоминают, что "последние полгода компанию "АсИсНур" возглавляет бывший председатель правления компании "Мобильника" Эрнест Абышкаев, вместе с которым осенью 2018 года из "Мобильника" в "АсИсНур" и в "Бугу.Апп" перешли 90 тогдашних работников "Мобильника". Это именно те IT-специалисты, в отношении которых в настоящее время финансовой полицией Кыргызстана расследуется факт компьютерного саботажа платежной системы "Мобильник" с признаками уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 306 УК КР. Надо отметить, что компании "АсИсНур" и "БугуЭпп" - это структуры, находящиеся под контролем А. Боотаева, сына Г. Каликовой.

Требования компании "Мобильник" к "АсИсНур" по срочному погашению задолженности и возврату денег клиентов остаются без ответа, даже несмотря на обращение к Национальному Банку КР как регулятору. Для избежания кассового разрыва и выполнения обязательств перед партнерами и клиентами новые акционеры компании "Мобильник" привлекли собственные дополнительные денежные средства.

Повышенное внимание общественности Кыргызстана к вопросам вмешательства семьи Боотаевых и отдельных госорганов КР в работу национального оператора "Мобильник" связано с необоснованной блокировкой счетов "Мобильника", чего и добивалась семья Боотаевых.

Как сказано выше, независимым аудитом документально подтверждена задолженность компании "АсИсНур" перед "Мобильник". Этот факт доказывает, что деньги клиентов были выведены именно "АсИсНур" и командой А.Боотаева. Независимые аудиторы указали, что руководство компанией "АсИсНур" осуществлялось Э. Абышкаевым с ноября 2018 года, что свидетельствует об аффилированности данной компании с семьёй Боотаевых. В ходе продолжающейся проверки установлено, что выявленная задолженность продолжает увеличиваться, резюмируют авторы заявления.