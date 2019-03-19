Фракция СДПК вновь не поддержала Атамбаева. Развала коалиции не будет

Сегодня, 19 марта, лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов заявил журналистам, что он не поддерживает решение политсовета партии и ее руководителя Алмазбека Атамбаева о переходе в оппозицию. Соответственно, о развале коалиции большинства и как результат – смена правительства - речи не идет.

"Центральная власть" партии и фракция придерживаются разных взглядов. Для фракции важно, чтобы правительство работало стабильно, особенно сейчас, когда в стране и за ее пределами происходят негативные события. Для членов фракции интересы государства выше партийных", - ясно выразился Омуркулов.

Напомним, ранее в интервью VB.KG официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева отметила, что отказ фракции от выхода из коалиции большинства будет не совсем правомерен. Мол, фракция – это представители партии в Жогорку Кенеше, и в первую очередь, она должна следовать идеологии центральных органов партии.

Так должна ли парламентская фракция следовать решениям партии? Или нет? Этот вопрос редакция задала политологу, эксперту по государственному управлению Шерадилу Бактыгулову.

- Согласно Конституции, регламента работы Жогорку Кенеша, существует только одна оппозиция – именно парламентская. Ее полномочия, права и обязанности четко прописаны. При этом любая политическая партия может себя объявлять хоть золотой оппозицией, но это просто название. Этот вопрос никак не регулируется. Что важно - любой депутат не связан пожеланиями политсовета той или иной партии. У нас нет механизма влияния лидеров политпартий на Жогорку Кенеш. Так было первоначально задумано, чтобы депутаты освободились от возможного диктата со стороны руководителей партий. Поэтому парламентарии могут принимать самостоятельные решения. Здесь нет никакой правовой коллизии, - ответил эксперт.

Тогда выходит не совсем честно, в том числе по отношению к избирателям, ведь они голосовали не за отдельных депутатов, а за партию, ее идеологию в целом?

- А это уже проблема нашей собственной политической системы. Во-первых, у нас нет результативных социальных интересов, во-вторых, нет идеологической идентификации партии. Поэтому на выборах координаторы, агитаторы работают с влиятельными людьми. И избиратели голосуют даже не за партию, а за своих патронов. Большинство людей разочарованы. Депутаты Жогорку Кенеша выбраны ведь менее 50-ю процентами населения. При этом чем меньше людей приходят на выборы, тем удобнее для такой избирательной системы, - уверен Шерадил Бактыгулов.

И, тем не менее, разве может теперь фракция в Жогорку Кенеше представлять интересы всей партии СДПК? Очевидно, что социал-демократами большинство сидящих в парламенте являются лишь номинально.

- В Кыргызстане партии, как в Монголии, странах Восточной Европы, являются предвыборной машинкой. Люди просто приходили в СДПК, входили в списки СДПК, вносили свои деньги, чтобы самим пройти в депутаты. Соответственно эти деньги шли на проведение работы в регионах. Поэтому СДПК силен не тем, что это идеология, а тем, что ее поддерживали люди - готовые по деньгам работать в пользу СДПК. Если объявлена партийная чистка, то, безусловно, она будет. Люди и так уходят из партии, они не видят перспективы, и большинство признают, что пойдут на выборы 2020 года по другим спискам. Уже давно ведутся переговоры. Так что мы можем увидеть новую партию, или увеличится количество членов того же "Бир Бола", "Кыргызстана" или "Республики", - отметил собеседник.

Сейчас, по его словам, лидер СДПК – Алмазбек Атамбаев понимает, что депутаты Жогорку Кенеша, министры, все, кто получил должности через СДПК, просто воспользовались этой предвыборной машинкой.

Что остается делать экс-президенту, потерявшему практически все рычаги воздействия на власть? Готовиться к предстоящим выборам Жогорку Кенеша.

Как считает Бактыгулов, партия СДПК пройдет в парламент - у нее все-таки есть сторонники и, что немаловажно, финансовые средства. Другой вопрос – ныне властвующая фракция получит в 2020 году меньше мандатов. Не ясно только, кто займет первые 5 мест в списке социал-демократов.