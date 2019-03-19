Келдибеков рассказал, как послал Атамбаева

Экс-спикер Ахматбек Келдибеков поведал СМИ, как он в 2013 году вступил в конфликт с президентом Атамбаевым в связи с продажей "Кыргызгаза" российскому "Газпрому" за 1 доллар. В частности, политик прокомментировал обвинение Атамбаева в том, что его тогдашнее противостояние ему было основано на желании самому купить предприятие за такую цену. Об этом он рассказал в своем интервью изданию nazarnews.kg.

По его словам, все протоколы заседания парламента, где он выступал по этому вопросу, он готов предоставить в любое время.

"Он (Атамбаев) если не сможет доказать свои слова, то должен быть привлечен к ответственности. Так как для меня интересы страны всегда были на первом месте. Помнится, ко мне тогда пришел один министр и сказал, что мне не стоит выступать против продажи "Кыргызгаза". "Зря вы против выступаете, вас Атамбаев грозится арестовать, ругается и матерится", сказал он мне. На что я ему коротко сказал: "Пошел он!", - поделился своими воспоминаниями экс-спикер.

Политик напомнил, какие именно заявления он озвучивал на заседаниях парламента.

"По этому вопросу у Атамбаева должна быть стенограмма, которую он должен предоставить. В противном случае она у меня есть. Я в то время на заседании парламента заявлял, что предприятие "Кыргызгаз" нельзя продавать за 1 доллар. Мол, такую цену и я могу заплатить. Также и на комитете я говорил, что это предприятие является атрибутом нашего государства. Я предлагал, чтобы Кыргызстан владел 51 процентами предприятия, а 49 процентов мы можем уже продать за реальную цену какому-либо государству либо предприятию. Получается, Атамбаев только Баткенские и Маулуу-Суйские газохранилища оценил в 1 доллар. Поэтому я не сомневаюсь, что если соответствующие органы копнут, то там выявятся интересные факты", - добавил Келдибеков.

Напомним, в декабре 2013 года Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение о фактической передаче "Кыргызгаза" российскому "Газпрому" за символическую цену в 1 доллар. Взамен "Газпром" обязался погасить долги и инвестировать в обновление инфраструктуры 670 миллионов долларов.

До этого Ахматбек Келдибеков и ряд других депутатов выступили против этого предложения. В ноябре того же года в отношении экс-спикера возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции.

Через несколько лет на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса президент Атамбаев напомнил про тот инцидент.

"Я помню, как несколько лет назад поливали грязью Атамбаева, который за один доллар продал "Кыргызгаз" российскому "Газпрому". Я помню, как Келдибеков кричал, почему мне не отдали за один доллар! Разве Келдибеков вложил бы в систему миллиард долларов? Он бы вложил в развитие своей личной семьи", - заявил он.

В 2013 году должность министра энергетики и промышленности занимал Осмонбек Артыкбаев.