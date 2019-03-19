Погода
$ 69.73 - 69.86
€ 79.10 - 79.65

Келдибеков рассказал, как послал Атамбаева

638  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-спикер Ахматбек Келдибеков поведал СМИ, как он в 2013 году вступил в конфликт с президентом Атамбаевым в связи с продажей "Кыргызгаза" российскому "Газпрому" за 1 доллар. В частности, политик прокомментировал обвинение Атамбаева в том, что его тогдашнее противостояние ему было основано на желании самому купить предприятие за такую цену. Об этом он рассказал в своем интервью изданию nazarnews.kg.

По его словам, все протоколы заседания парламента, где он выступал по этому вопросу, он готов предоставить в любое время.

"Он (Атамбаев) если не сможет доказать свои слова, то должен быть привлечен к ответственности. Так как для меня интересы страны всегда были на первом месте. Помнится, ко мне тогда пришел один министр и сказал, что мне не стоит выступать против продажи "Кыргызгаза". "Зря вы против выступаете, вас Атамбаев грозится арестовать, ругается и матерится", сказал он мне. На что я ему коротко сказал: "Пошел он!", - поделился своими воспоминаниями экс-спикер.

Политик напомнил, какие именно заявления он озвучивал на заседаниях парламента.

"По этому вопросу у Атамбаева должна быть стенограмма, которую он должен предоставить. В противном случае она у меня есть. Я в то время на заседании парламента заявлял, что предприятие "Кыргызгаз" нельзя продавать за 1 доллар. Мол, такую цену и я могу заплатить. Также и на комитете я говорил, что это предприятие является атрибутом нашего государства. Я предлагал, чтобы Кыргызстан владел 51 процентами предприятия, а 49 процентов мы можем уже продать за реальную цену какому-либо государству либо предприятию. Получается, Атамбаев только Баткенские и Маулуу-Суйские газохранилища оценил в 1 доллар. Поэтому я не сомневаюсь, что если соответствующие органы копнут, то там выявятся интересные факты", - добавил Келдибеков.

Напомним, в декабре 2013 года Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение о фактической передаче "Кыргызгаза" российскому "Газпрому" за символическую цену в 1 доллар. Взамен "Газпром" обязался погасить долги и инвестировать в обновление инфраструктуры 670 миллионов долларов.

До этого Ахматбек Келдибеков и ряд других депутатов выступили против этого предложения. В ноябре того же года в отношении экс-спикера возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции.

Через несколько лет на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса президент Атамбаев напомнил про тот инцидент.

"Я помню, как несколько лет назад поливали грязью Атамбаева, который за один доллар продал "Кыргызгаз" российскому "Газпрому". Я помню, как Келдибеков кричал, почему мне не отдали за один доллар! Разве Келдибеков вложил бы в систему миллиард долларов? Он бы вложил в развитие своей личной семьи", - заявил он.

В 2013 году должность министра энергетики и промышленности занимал Осмонбек Артыкбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377289
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ахматбек Келдибеков, Осмонбек Артыкбаев, газ, конфликт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, уголовное дело, Газпром, Кыргызгаз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  