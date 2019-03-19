Политическому сотрудничеству Кыргызстана и США будет дан новый толчок?

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 марта, принял Чрезвычайных и Полномочных Послов в Узбекистане Ибрагима Жунусова, в США Болота Отунбаева, в Германии Эринеса Оторбаева, в Объединенных Арабских Эмиратах Чынгыза Эшимбекова и Генерального консула в Алматы, Казахстан Алиясбека Алымкулова.

Были обсуждены вопросы по всем спектрам двустороннего и многостороннего сотрудничества Кыргызстана с зарубежными странами, отмечены приоритетные направления деятельности Послов.

С Послом в Узбекистане Ибрагимом Жунусовым обсуждены вопросы подготовки к Консультативной встрече Президентов стран Центральной Азии, который пройдет в апреле в Ташкенте, вопросы по завершению процесса делимитации государственной границы и активизации культурно-гуманитарного сотрудничества.

С Послом в Германии Эринесом Оторбаевым и Послом в ОАЭ Чынгызом Эшимбековым обозначены основные направления сотрудничества, касающиеся политического, инвестиционного, торгово-экономического, энергетического, сельскохозяйственного, туристического взаимодействия, обсуждены вопросы подготовки предстоящих визитов Президента в эти страны.

В качестве отраслей экономической сферы, представляющих интерес в сотрудничестве со странами Запада, Президент назвал перерабатывающую, легкую и пищевую промышленность, энергетику и туризм.

Он подчеркнул, что в сотрудничестве с арабскими странами не в полной мере используется имеющийся экономический и инвестиционный потенциал и отметил необходимость активизации привлечения средств в проекты по развитию регионов.

В беседе с Послом в США Болотом Отунбаевым, Глава государства отметил о необходимости активизации двустороннего политического сотрудничества, привлечения инвестиций, поставил задачу активно защищать права кыргызстанцев за рубежом и оказывать им конкретную помощь.

На встрече с Генконсулом в Алматы Алиясбеком Алымкуловым были обсуждены вопросы защиты прав и интересов кыргызстанцев, а также возможности по экспорту сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Казахстан.