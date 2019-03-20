Джумабеков Атамбаеву: Даже после ухода вы влияли на власть!

Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков начал заседание парламента с речи, в которой ответил экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Напомним, 17 марта, на митинге посвященному памяти Аксыйских событий, бывший глава государства нелицеприятно отозвался о народных избранниках.

- Не мы набирали и проедали кредиты, не мы были замешаны в коррупционных делах. Если мы допускаем ошибки, мы исправляем их, а не перекладываем ответственность на других, - сказал Дастан Джумабеков.

В качестве примера коррупции во время руководства Алмазбека Атамбаева спикер назвал проект реконструкции бишкекской ТЭЦ. Напомнив, что по этому делу заведено несколько уголовных дел и ряд чиновников сейчас находятся в СИЗО.

- Во время вашего правления были сделаны хорошие вещи. Никто этого не отрицает. Но были и негативные моменты: коррупция, узурпация власти, рост внешнего долга и так далее. Даже после ухода вы влияли на все ветви власти, так как ваши ставленники крепко держали в руках рычаги влияния в правительстве, судах, правоохранительных органах, - сказал Дастан Джумабеков.

Спикер Парламента, обращаясь к бывшему президенту, попросил воздерживаться от слишком эмоциональных выпадов в адрес депутатов.