Суд до сих пор не верит, что Суталинов болен

Сегодня, 20 марта, в Бишкекском городском суде состоялось рассмотрение жалобы адвоката по освобождению Мурата Суталинова по причине неизлечимой болезни.

Судебная коллегия под председательством Адиса Момуналиева заслушала самого Суталинова, который сообщил, что болеет с 2012 года. В 2014 году, по его словам, была ремиссия, а год назад болезнь снова начала прогрессировать.

Отметим, ранее медицинская комиссии подтвердила у осужденного 8 лет назад силовика рак левой почки IV (последней) стадии.

Однако судьи решили лично допросить одного из врачей, который участвовал в этой комиссии. В связи с чем и было перенесено судебное заседание на 9 апреля.

Напомним, бывший председатель СНБ КР Мурат Суталинов был осужден Военным судом Бишкекского гарнизона по делу о событиях 7 апреля 2010 года. Он получил 20 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

15 февраля Ленинский районный суд Бишкека отказал в досрочном освобождении экс-председателя СНБ КР Мурата Суталинова, несмотря на подтверждение медкомиссии о неизлечимости его болезни.

Об освобождении Суталинова ходатайствуют не только его адвокат, но и представители ГСИН. В поддержку смертельно больного силовика выступают правозащитники, общественные активисты и даже некоторые бывшие и нынешние чиновники.