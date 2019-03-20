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Суд до сих пор не верит, что Суталинов болен

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- Оксана Гут
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Сегодня, 20 марта, в Бишкекском городском суде состоялось рассмотрение жалобы адвоката по освобождению Мурата Суталинова по причине неизлечимой болезни.

Судебная коллегия под председательством Адиса Момуналиева заслушала самого Суталинова, который сообщил, что болеет с 2012 года. В 2014 году, по его словам, была ремиссия, а год назад болезнь снова начала прогрессировать.

Отметим, ранее медицинская комиссии подтвердила у осужденного 8 лет назад силовика рак левой почки IV (последней) стадии.

Однако судьи решили лично допросить одного из врачей, который участвовал в этой комиссии. В связи с чем и было перенесено судебное заседание на 9 апреля.

Напомним, бывший председатель СНБ КР Мурат Суталинов был осужден Военным судом Бишкекского гарнизона по делу о событиях 7 апреля 2010 года. Он получил 20 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

15 февраля Ленинский районный суд Бишкека отказал в досрочном освобождении экс-председателя СНБ КР Мурата Суталинова, несмотря на подтверждение медкомиссии о неизлечимости его болезни.

Об освобождении Суталинова ходатайствуют не только его адвокат, но и представители ГСИН. В поддержку смертельно больного силовика выступают правозащитники, общественные активисты и даже некоторые бывшие и нынешние чиновники.


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URL: https://www.vb.kg/377309
Теги:
ГСИН, Мурат Суталинов, онкология, суд, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Абрам
20.03.2019, 16:58

Наши суды не поверят, и что он умер, даже когда он на самом деле умрёт. Пока им не дадут команду сверху: "поверьте!", они ни во что не верят.

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Болотбек
20.03.2019, 17:10

Ну тогда осталось пригласить за свой счет разумеется,онкологов из Росссии или Германии,или Турции.

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Женя
20.03.2019, 17:25

Когда Батукаева освободили как было , нашим судьям на мыло ни одному ни верю все взяточники .

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