Еще двух граждан Кыргызстана арестовали по резонансному "якутскому" делу

Якутским городским судом Республики Саха (Якутия) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц - граждан Кыргызстана, обвиняемых в совершении группой лиц по предварительному сговору незаконного лишения свободы жительницы г. Якутска, не связанного с ее похищением.

Данные лица задержаны следователями СО по г. Якутску СУ СК РФ по РС (Я) по подозрению в совершении вышеуказанного преступления.

Обвиняемые будут находиться под стражей по 17 мая 2019 года включительно.

Постановление суда может быть обжаловано в течение 3 суток.

Напомним, в Якутске прошла серия протестных митингов после информации об изнасиловании кыргызстанцем местной жительницы.