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Еще двух граждан Кыргызстана арестовали по резонансному "якутскому" делу

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- ВБ
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Якутским городским судом Республики Саха (Якутия) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц - граждан Кыргызстана, обвиняемых в совершении группой лиц по предварительному сговору незаконного лишения свободы жительницы г. Якутска, не связанного с ее похищением.

Данные лица задержаны следователями СО по г. Якутску СУ СК РФ по РС (Я) по подозрению в совершении вышеуказанного преступления.

Обвиняемые будут находиться под стражей по 17 мая 2019 года включительно.

Постановление суда может быть обжаловано в течение 3 суток.

Напомним, в Якутске прошла серия протестных митингов после информации об изнасиловании кыргызстанцем местной жительницы.


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URL: https://www.vb.kg/377332
Теги:
изнасилование, межэтнический конфликт, Россия, суд, трудовая миграция, конфликт, Кыргызстан
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Комментарии
Гражданин
22.03.2019, 11:21

Сейчас некоторые наши вроде тех же Кыркчоро, будут кричать, что это произвол, что кыргызов обижают, и вообще всячески будут защищать преступников. 

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Graff Vicker
22.03.2019, 13:42
Карма: +23
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Плюсов: 30
Минусов: 7
Комментариев: 64

Возвращайтесь и непозорьтесь!хуже цыган

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