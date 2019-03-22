Еще двух граждан Кыргызстана арестовали по резонансному "якутскому" делу

Сейчас некоторые наши вроде тех же Кыркчоро, будут кричать, что это произвол, что кыргызов обижают, и вообще всячески будут защищать преступников.
Якутским городским судом Республики Саха (Якутия) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц - граждан Кыргызстана, обвиняемых в совершении группой лиц по предварительному сговору незаконного лишения свободы жительницы г. Якутска, не связанного с ее похищением.
Данные лица задержаны следователями СО по г. Якутску СУ СК РФ по РС (Я) по подозрению в совершении вышеуказанного преступления.
Обвиняемые будут находиться под стражей по 17 мая 2019 года включительно.
Постановление суда может быть обжаловано в течение 3 суток.
Напомним, в Якутске прошла серия протестных митингов после информации об изнасиловании кыргызстанцем местной жительницы.