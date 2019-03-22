"Кумтор Голд Компани" озвучил итоги четвертого квартала и 2018 года

"Кумтор Голд Компани" представил итоги четвертого квартала и 2018 года.

Основные производственные и финансовые показатели

В 2018 году на руднике "Кумтор" было произведено 534 563 унций1 или 16 626,78 кг золота. Объем реализованной продукции составил 530 448 унций или 16 498,79 кг золота. Общая выручка от реализации по итогам года составила 660,1 миллионов долларов. За год перечислено налогов и обязательных платежей на сумму более 9,6 миллиардов сомов.

Слитки Доре, производимые на руднике "Кумтор", закупаются ОАО "Кыргызалтын" для дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в г. Кара-Балте, как это предусмотрено Договором о продаже золота и серебра, заключенным между "Кумтор Голд Компани", ОАО "Кыргызалтын" и Правительством Кыргызской Республики. Исключительным правом реализации аффинированного золота и серебра в Кыргызской Республике и за ее пределами обладает только ОАО "Кыргызалтын".

Производство

Общий объём горных работ, включая удаление пустой породы и добычу руды, составил в 2018 году 180,3 млн тонн при том, что в 2017 году он составлял 181,9 млн тонн, то есть в 2018 году произошло сокращение, составившее чуть менее 1%.

Операционные расходы и совокупные показатели

Операционные расходы (на основе показателей реализации), включая капитализацию вскрышных работ, возросли в 2018 году на 3,8 млн долларов и составили 299,2 млн долларов против 295,4 млн долларов в 2017 году. Динамика главных составляющих операционных расходов (горные работы, фабричная переработка и содержание рудника), включая капитализацию вскрышных работ объясняется следующим образом.

Расходы на проведение горных работ, включая капитализацию вскрышных работ, составили в 2018 году 211,1 млн долларов, тогда как в 2017 году они составляли 199,8 млн долларов. Увеличение расходов в 2018 году связано с ростом цен на дизельное топливо и объёмом его потребления (21,4 млн долларов). Частично оно нивелировано за счёт сокращения в 2018 году расходов на техобслуживание грузовиков и экскаваторов марки "Liebherr" по сравнению с уровнем 2017 года, а также благодаря снижению расходов на обслуживание жилого лагеря и использованию положительных результатов практики непрерывного совершенствования производства.

Фабричные расходы составили в 2018 году 67,3 млн долларов по сравнению с 66,7 млн долларов 2017 году. Рост расходов на приобретение фабричных реагентов и расходных материалов, вызванный повышением производительности фабрики, отчасти был компенсирован за счёт снижения затрат на техобслуживание (3,3 млн долларов).

Расходы на содержание рудника в 2018 году составили 51,7 млн долларов по сравнению с 45,1 млн долларов в предыдущем году. Указанное увеличение связано с тем, что расходы на содержание жилого лагеря были перенаправлены на работы по добыче и переработке, начавшиеся в 2018 году. Отчасти эти расходы были компенсированы за счёт сокращения страховых выплат.

Динамика других стоимостных показателей

Расходы на износ, истощение и амортизацию, связанные с реализацией продукции, возросли и составили в 2018 году 154,6 млн долларов против 145,7 млн долларов в 2017 году, главным образом вследствие увеличившейся амортизации капитализации вскрышных работ в связи с досрочной добычей богатой руды.

Совокупные расходы на поддержание основных фондов на основе промежуточного продукта в перерасчёте на унцию реализованной продукции4 (без учёта налога на валовой доход) составили в 2018 году 694 доллара против 698 долларов в 2017 году. Указанное снижение в основном связано с сокращением капитализации вскрышных работ и уменьшением капитальных расходов на поддержание основных фондов, что было частично нивелировано снижением уровня реализации золота.

С учётом налога на валовой доход совокупные расходы на основе промежуточного продукта в перерасчёте на унцию реализованной продукции составили в 2018 году 869 долларов против 874 долларов в предыдущем году. Указанное увеличение прежде всего связано со снижением совокупных расходов на поддержание основных фондов (см. объяснение выше) и снижением налога на валовой доход по причине сокращения доходов от реализации в 2018 году.

Результаты геологоразведочных работ 2018 года

В четвёртом квартале 2018 года пробурено 60 скважин колонкового бурения общей протяжённостью 15 239 метров. В целом в 2018 году пробурено 92 скважины общей протяжённостью 24 381 метр, в том числе 2 308 метров скважин заполняющего бурения в зоне SB. Задачей разведочных буровых работ было выявление зон минерализации, расположенных близ поверхности, в целях поиска дополнительных ресурсов на северо-восточном борту Центрального карьера, в коридоре между Центральным и Юго-Западным карьерами, а также на флангах северо-восточной рабочей зоны.