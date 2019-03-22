Погода
$ 69.65 - 69.85
€ 78.45 - 79.70

Какое место отводится Кыргызстану во внешней политике России?

208  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Одной из основных тем Восьмой Российско-Кыргызской межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции", которая состоится в Бишкеке 27–28 марта, станет торгово-экономическое сотрудничество и промышленная кооперация в рамках ЕАЭС.

Перспективы роста торговли и будущее партнерских отношений России и Кыргызстана по этому направлению будут обсуждены в рамках мероприятий деловой программы конференции.

"Кыргызстану отводится важное место во внешней и внешнеэкономической политике Российской Федерации. Эта страна является нашим давним партнером, в том числе и в рамках импортно-экспортной линии. Мы видим стабильный рост по многим показателям. Обе страны являются членами четырех межгосударственных организаций, в той или иной мере носящих интеграционный характер в экономической, политической и военной областях, – СНГ, Евразийского экономического сообщества, оборонного союза шести стран СНГ – Договора о коллективной безопасности (РФ, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении), а также Шанхайской организации сотрудничества. Во всех указанных международных организациях Кыргызская Республика выступает как один из наиболее активных и инициативных членов, что находит заслуженно высокую оценку со стороны Москвы. Убежден, что встречи в формате межрегиональной конференции позволят поддерживать диалог и наше партнерство на таком же высоком уровне", – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

По данным Российского экспортного центра товарооборот между Россией и Кыргызстаном в 2018 году вырос на 17%. Объем взаимной торговли достиг почти 1,9 млрд долл. США, при этом основную долю здесь занимает экспорт – 1,6 млрд долл. США. Общий рост обусловлен как увеличением российского экспорта, так и импорта: за прошедший год экспорт вырос на 16,9%, а импорт увеличился на 17,1%.

"За последние два года отрицательная динамика роста стала положительной, и мы намерены сохранить такие темпы двустороннего товарооборота", – рассказал Андрей Слепнев, генеральный директор АО "Российский экспортный центр".

Статистика запросов РЭЦ от российских компаний по выходу на кыргызский рынок показывает, что со стороны российских экспортеров стал заметен растущий интерес к выводу на рынок Кыргызстана собственных конкурентоспособных продуктов. Российско-кыргызское сотрудничество сегодня развивается по ряду направлений – товары АПК, лесопромышленного комплекса, металлопродукция.

Для преодоления сложностей выхода на рынок группа компаний Российского экспортного центра предоставляет экспортно ориентированным компаниям целый ряд мер государственной поддержки в области финансовых и нефинансовых услуг, включая вопросы по финансированию сделки с помощью продуктов ЭКСАР и Росэксимбанка.

В перспективе во всех зарубежных торгпредствах России, в том числе в Кыргызстане, появятся эксперты РЭЦ. Их главной задачей станет создание прочного канала связи между российскими производителями товаров и услуг с одной стороны и иностранными покупателями – с другой. Новая система начинает действовать в соответствии с федеральным проектом "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Его реализует Российский экспортный центр.

"Системные меры" – часть более крупного национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Его главная задача – к 2024 году вдвое увеличить объем российского экспорта несырьевых неэнергетических товаров и услуг: до 250 млрд долл. США и 100 млрд долл. США соответственно. Эти цели содержались в майских указах Президента России от 2018 года, который обозначил приоритеты четвертого президентского срока Владимира Путина.

"Объединение инфраструктуры и экспертизы РЭЦ с торгпредствами – только часть целого комплекса мер. Все они должны создать среду, которая могла бы вовлечь в экспортную деятельность как можно больше компаний, предприятий и представителей бизнеса. Мы хотим показать, что заниматься экспортом – это выгодно, легко и нестрашно", – объяснил Андрей Слепнев.

Центральным событием деловой программы Восьмой Российско-Кыргызской межрегиональной конференции станет пленарное заседание с участием Министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина и Министра экономики Кыргызской Республики Олега Панкратова.

По итогам пленарного заседания состоится подписание двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве и экономической интеграции между Россией и Кыргызстаном.

Ожидается, что в мероприятии примут участие восемьсот делегатов. Среди них – высокопоставленные должностные лица России и Кыргызстана, представители деловых кругов, общественные деятели, эксперты и лидеры мнений.

Организаторами Восьмой Российско-Кыргызской межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции" выступают Минэкономразвития России и Минэкономики Кыргызстана при поддержке Фонда Росконгресс. Мероприятие приурочено к государственному визиту Президента Российской Федерации В.В.Путина.

Справочно:

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 195 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира.

www.roscongress.org


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377347
Теги:
визит, инвестиции, президент, Россия, Бишкек, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Владимир Путин, Олег Панкратов, Минэкономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  