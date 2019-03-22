Какое место отводится Кыргызстану во внешней политике России?

Одной из основных тем Восьмой Российско-Кыргызской межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции", которая состоится в Бишкеке 27–28 марта, станет торгово-экономическое сотрудничество и промышленная кооперация в рамках ЕАЭС.

Перспективы роста торговли и будущее партнерских отношений России и Кыргызстана по этому направлению будут обсуждены в рамках мероприятий деловой программы конференции.

"Кыргызстану отводится важное место во внешней и внешнеэкономической политике Российской Федерации. Эта страна является нашим давним партнером, в том числе и в рамках импортно-экспортной линии. Мы видим стабильный рост по многим показателям. Обе страны являются членами четырех межгосударственных организаций, в той или иной мере носящих интеграционный характер в экономической, политической и военной областях, – СНГ, Евразийского экономического сообщества, оборонного союза шести стран СНГ – Договора о коллективной безопасности (РФ, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении), а также Шанхайской организации сотрудничества. Во всех указанных международных организациях Кыргызская Республика выступает как один из наиболее активных и инициативных членов, что находит заслуженно высокую оценку со стороны Москвы. Убежден, что встречи в формате межрегиональной конференции позволят поддерживать диалог и наше партнерство на таком же высоком уровне", – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

По данным Российского экспортного центра товарооборот между Россией и Кыргызстаном в 2018 году вырос на 17%. Объем взаимной торговли достиг почти 1,9 млрд долл. США, при этом основную долю здесь занимает экспорт – 1,6 млрд долл. США. Общий рост обусловлен как увеличением российского экспорта, так и импорта: за прошедший год экспорт вырос на 16,9%, а импорт увеличился на 17,1%.

"За последние два года отрицательная динамика роста стала положительной, и мы намерены сохранить такие темпы двустороннего товарооборота", – рассказал Андрей Слепнев, генеральный директор АО "Российский экспортный центр".

Статистика запросов РЭЦ от российских компаний по выходу на кыргызский рынок показывает, что со стороны российских экспортеров стал заметен растущий интерес к выводу на рынок Кыргызстана собственных конкурентоспособных продуктов. Российско-кыргызское сотрудничество сегодня развивается по ряду направлений – товары АПК, лесопромышленного комплекса, металлопродукция.

Для преодоления сложностей выхода на рынок группа компаний Российского экспортного центра предоставляет экспортно ориентированным компаниям целый ряд мер государственной поддержки в области финансовых и нефинансовых услуг, включая вопросы по финансированию сделки с помощью продуктов ЭКСАР и Росэксимбанка.

В перспективе во всех зарубежных торгпредствах России, в том числе в Кыргызстане, появятся эксперты РЭЦ. Их главной задачей станет создание прочного канала связи между российскими производителями товаров и услуг с одной стороны и иностранными покупателями – с другой. Новая система начинает действовать в соответствии с федеральным проектом "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Его реализует Российский экспортный центр.

"Системные меры" – часть более крупного национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Его главная задача – к 2024 году вдвое увеличить объем российского экспорта несырьевых неэнергетических товаров и услуг: до 250 млрд долл. США и 100 млрд долл. США соответственно. Эти цели содержались в майских указах Президента России от 2018 года, который обозначил приоритеты четвертого президентского срока Владимира Путина.

"Объединение инфраструктуры и экспертизы РЭЦ с торгпредствами – только часть целого комплекса мер. Все они должны создать среду, которая могла бы вовлечь в экспортную деятельность как можно больше компаний, предприятий и представителей бизнеса. Мы хотим показать, что заниматься экспортом – это выгодно, легко и нестрашно", – объяснил Андрей Слепнев.

Центральным событием деловой программы Восьмой Российско-Кыргызской межрегиональной конференции станет пленарное заседание с участием Министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина и Министра экономики Кыргызской Республики Олега Панкратова.

По итогам пленарного заседания состоится подписание двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве и экономической интеграции между Россией и Кыргызстаном.

Ожидается, что в мероприятии примут участие восемьсот делегатов. Среди них – высокопоставленные должностные лица России и Кыргызстана, представители деловых кругов, общественные деятели, эксперты и лидеры мнений.

Организаторами Восьмой Российско-Кыргызской межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции" выступают Минэкономразвития России и Минэкономики Кыргызстана при поддержке Фонда Росконгресс. Мероприятие приурочено к государственному визиту Президента Российской Федерации В.В.Путина.

Справочно:

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 195 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира.

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