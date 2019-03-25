В Токтогульском районе незаконно добывали золото

Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП при ПКР по Токтогульскому району и городам Майлуу-Суу, Таш-Комур, Кара-Куль собран материал в отношении ОсОО "К.", по факту осуществления предпринимательской деятельности без разрешительных документов при разработке рассыпных месторождений золота на территории Токтогульского района.

Указанный материал зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статьей 211 ч. 1 (незаконная предпринимательская или банковская деятельность) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Так, в ходе проведения соответствующих мероприятий было установлено, что Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования запретил проводить горные работы по добыче рассыпного золота до предоставления временного удостоверения на право пользования земельным участком.

Однако указанное ОсОО, проигнорировав запрет, осуществило добычу рассыпного золота, и тем самым нанесло ущерб государственному бюджету в особо крупном размере.

В ходе досудебного производства, предпринятыми мерами сотрудников ГСБЭП направленными на возмещения ущерба, в государственный бюджет возмещено более 900 тысяч сомов.

В настоящее время ведется досудебное производство, сообщает пресс-служба Финпола.