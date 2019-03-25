На Джеруе активно ведутся работы по запуску золотоизвлекательной фабрики

ОсОО "Альянс Алтын" активно продолжает строительно-монтажные работы, чтобы выполнить задачу по запуску золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) на месторождении Джеруй в Таласской области к концу текущего года, .

ЗИФ входит в состав перерабатывающего комплекса, который насчитывает 15 основных объектов строительства: это главный корпус ЗИФ, корпус крупного дробления, корпус электролиза и плавки металла, базисный склад СДЯВ и реагентов, административно-бытовой корпус с прачечной, склад МТС с открытой площадкой, инженерные сооружения питьевого и технического водоснабжения, сооружения и объекты водоотведения и очистки хозяйственно-питьевых стоков, насосные станции, объекты энергоснабжения (верхняя и нижняя подстанции, ПС 110, внутриплощадочные сети электроснабжения), автовесовая, контрольно-пропускные пункты, межплощадочные автомобильные дороги, площадка хвостохранилища.

Строительство перерабатывающего комплекса осуществляют ТОО "ААЕngineering Group", ОсОО "Баден Сервис", ОсОО "Электросила", ОсОО "Мехколонна КЭСС". В строительных работах также участвуют другие субподрядные организации. Рабочий персонал на строительной площадке на 95% состоит из граждан Кыргызстана, из них 44% являются представителями Таласской области.

Сегодня на площадке работает 49 единиц строительной техники.

Особое внимание уделяется охране окружающей среды. Предотвращается загрязнение почвы горюче-смазочными материалами, исключаются сливы любых загрязняющих веществ на почву. Все образованные твердые отходы хранятся на площадке временного хранения отходов до передачи сторонней специализированной организации. Бывшие в употреблении изделия из полиэтилена, пластмассы, пэт-бутылки, отработанное масло, металлолом, отходы древесины, макулатура, автошины и пр. утилизируются.

Строительство контролирует особая служба, укомплектованная высококвалифицированными специалистами, имеющими большой опыт строительства подобных объектов на территории КР.

СМР ведутся в соответствии с утвержденной проектной документацией, СНиПами, ГОСТами, ПУ, ТУ, СН. Проектная документация прошла экологическую экспертизу, экспертизу по промышленной безопасности, пожарную экспертизу, экспертизу Госстроя по объектам строительства и согласована в Государственной архитектуре Таласской области.

Бюджет строительства перерабатывающего комплекса до запуска составляет $272,9 млн. Общий объем инвестиций в проект "Джеруй" составляет $596,3 млн.

По состоянию на 22 марта 2019 года, ситуация с выполнением СМР на ЗИФ перерабатывающего комплекса выглядит следующим образом:

1.Главный корпус ЗИФ

2. Участок сгущения и выщелачивания

3. Автовесовая

4.Корпус крупного дробления

5. Галерея склада дробленой руды

6.Корпус электролиза и плавки

7.Внутриплощадочная дорога АД-5

8.Площадка хвостохранилища

9.Центральная пробирно-аналитическая лаборатория

10.Базисный склад СДЯВ и реагентов. Подрядчик "Баден сервис"

11.ПС ЗИФ с ВЛ 110/35 кВ. ОсОО "Электросила". Объект сдан Госкомиссии

12. Межплощадочное энергоснабжение. Верхний кластер (ДК) ГПП 35/6 кВ с ВЛ 6 кВ в габаритах 35 кВл. Подрядчик "Мехколонна КЭСС". Работы по данному объекту завершены

13.Межплощадочное энергоснабжение. Нижний кластер. ВЛ 6 кВ. Подрядчик "Электросила". Объект сдан Госскомиссии. Реконструкция завершена, объект сдан Госкомиссии

14.Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Чат – Базар. Подрядчик "НК Энерго"

15.Строительство ЦКПП со стоянкой. Подрядчик "Декор".