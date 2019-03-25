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Кыргызстанец Никита Цой стал трёхкратным чемпионом мира по тайскому боксу

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- ВБ
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Сотрудник Госслужбы исполнения наказаний Кыргызстана Никита Цой стал трёхкратным чемпионом мира по тайскому боксу (WMF). Чемпионат мира по муай тай состоялся с 11 по 22 марта в г.Банкок (Таиланд).

В соревнования приняли участие спортсмены 44 стран мира.

Кыргызстан был представлен 12 бойцами. Среди них - врач-стоматолог туберкулезно-легочной больницы при учреждении №31 ГСИН Никита Цой в весовой категории 57 кг.

Никита выступил в двух категориях: среди любителей и полупрофессионалов, в каждом провел по три победных боя, тем самым став чемпионом. Его первым соперником был спортсмен из Перу, а второй из Узбекистана. В финале он встретился со спортсменом из Франции, в поединке с которым он выиграл чемпионский пояс. Среди полупрофессионалов он победил спортсменов из Колумбии и Марокко, а в финальном шестом поединке, несмотря на сильную усталость, одолел узбекистанца. Никита Цой занимается тайским боксом около 6 лет.


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URL: https://www.vb.kg/377366
Теги:
ГСИН, спорт, тайский бокс, Таиланд, Кыргызстан, Никита Цой
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Комментарии
Про
25.03.2019, 13:17

Молодец!!!!

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