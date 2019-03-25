Кыргызстанец Никита Цой стал трёхкратным чемпионом мира по тайскому боксу

Сотрудник Госслужбы исполнения наказаний Кыргызстана Никита Цой стал трёхкратным чемпионом мира по тайскому боксу (WMF). Чемпионат мира по муай тай состоялся с 11 по 22 марта в г.Банкок (Таиланд).

В соревнования приняли участие спортсмены 44 стран мира.

Кыргызстан был представлен 12 бойцами. Среди них - врач-стоматолог туберкулезно-легочной больницы при учреждении №31 ГСИН Никита Цой в весовой категории 57 кг.

Никита выступил в двух категориях: среди любителей и полупрофессионалов, в каждом провел по три победных боя, тем самым став чемпионом. Его первым соперником был спортсмен из Перу, а второй из Узбекистана. В финале он встретился со спортсменом из Франции, в поединке с которым он выиграл чемпионский пояс. Среди полупрофессионалов он победил спортсменов из Колумбии и Марокко, а в финальном шестом поединке, несмотря на сильную усталость, одолел узбекистанца. Никита Цой занимается тайским боксом около 6 лет.