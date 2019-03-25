Раиса Атамбаева вылетела из Кыргызстана в Узбекистан

Экс-первая леди Кыргызстана Раиса Атамбаева вместе с сыном Кадыром Атамбаевым вылетела из Бишкека в Ташкент. Сообщение об этом распространили сегодня в социальных сетях.

Официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева подтвердила VB.KG эту информацию.

- Вчера она вылетела в Ташкент по приглашению первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой. Вернется в Кыргызстан 28 марта, - сообщила Кундуз Жолдубаева.

В офисе социал-демократической партии добавили, что Раиса Атамбаева и Зироатхон Мирзиёева постоянно поддерживают связь, у них хорошие дружеские отношения.