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Раиса Атамбаева вылетела из Кыргызстана в Узбекистан

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- Екатерина Улитина
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Экс-первая леди Кыргызстана Раиса Атамбаева вместе с сыном Кадыром Атамбаевым вылетела из Бишкека в Ташкент. Сообщение об этом распространили сегодня в социальных сетях.

Официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева подтвердила VB.KG эту информацию.

- Вчера она вылетела в Ташкент по приглашению первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой. Вернется в Кыргызстан 28 марта, - сообщила Кундуз Жолдубаева.

В офисе социал-демократической партии добавили, что Раиса Атамбаева и Зироатхон Мирзиёева постоянно поддерживают связь, у них хорошие дружеские отношения.


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URL: https://www.vb.kg/377368
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Раиса Атамбаева, СДПК, Узбекистан, Кыргызстан, политика, Кундуз Жолдубаева, Зироатхон Мирзиёева
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Комментарии
ВОВКА
25.03.2019, 14:19

Пускай бегут БЕГИ БЕГИИ!  ))

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Жалоба модератору
17
25.03.2019, 15:09

Сынок похоже не работает, всё родителей сопровождает, то в Москву, то в Дубаи, то в Ташкент.

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Ригзби
25.03.2019, 15:11

Придут ли они или же дальше пойдут путешествовать пока Муж не наладит обстоятельство? 

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Жэк
25.03.2019, 15:13

Вероятность большая к побегу надо следить за Атамбаевым что бы не убежал не ответив за свои дела.

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Айдар Алиев
25.03.2019, 15:19

Поехала весточку отдать от Аша, посыльная так сказать, мол я поддержал тебя в свое время когда ты только стал президентом УЗ. Теперь твоя очередь, меня все предали и оставили. Помоги мне через год у нас парламентские выборы, прикажи своим сородичем проголосовать за меня. Как они поддержали бабанчика и приняли его за своего.

0
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