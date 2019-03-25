Мадумаров объединится с Атамбаевым? В обеих партиях все отрицают

Местные СМИ распространили информацию, что лидер партии "Бутун Кыргызстан" допускает возможность создания политического альянса с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, который возглавляет СДПК.

"Калыс Медиа", цитируя интервью политика одному из телеканалов, пишет, что Мадумаров поддерживает выбор СДПК уйти в оппозицию к власти.

"Поддержу, если решит бороться за прекращение этого беспорядка. Я хорошо знаю характер Атамбаева и я говорил, что рано или поздно совесть не даст ему молчать и он попросит прощения у кыргызского народа. Если у него есть стремление исправить допущенные ошибки, то почему бы не сотрудничать? Если цель одна, то мы готовы с ним сотрудничать", - цитирует Мадумарова издание.

Партия "Бутун Кыргызстан" уже прокомментировала информацию, заявив, что журналисты исказили интервью Адахана Мадумарова. На самом деле речи об объединении с социал-демократами не было и нет.

"Политическая партия "Бутун Кыргызстан" не будет ни с кем объединяться для участия в парламентских выборах 2020 года. Четырнадцатилетняя история партии и стабильный электорат позволит выиграть выборы", - уверены в политическом объединении.

Сам Адахан Мадумаров оказался не доступен для комментариев.

В пресс-службе СДПК VB.KG подтвердили, что не получали никаких предложений от "Бутун Кыргызстан", не ведут и не вели переговоров с ее лидером.