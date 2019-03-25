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Мадумаров объединится с Атамбаевым? В обеих партиях все отрицают

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- Екатерина Улитина
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Местные СМИ распространили информацию, что лидер партии "Бутун Кыргызстан" допускает возможность создания политического альянса с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, который возглавляет СДПК.

"Калыс Медиа", цитируя интервью политика одному из телеканалов, пишет, что Мадумаров поддерживает выбор СДПК уйти в оппозицию к власти.

"Поддержу, если решит бороться за прекращение этого беспорядка. Я хорошо знаю характер Атамбаева и я говорил, что рано или поздно совесть не даст ему молчать и он попросит прощения у кыргызского народа. Если у него есть стремление исправить допущенные ошибки, то почему бы не сотрудничать? Если цель одна, то мы готовы с ним сотрудничать", - цитирует Мадумарова издание.

Партия "Бутун Кыргызстан" уже прокомментировала информацию, заявив, что журналисты исказили интервью Адахана Мадумарова. На самом деле речи об объединении с социал-демократами не было и нет.

"Политическая партия "Бутун Кыргызстан" не будет ни с кем объединяться для участия в парламентских выборах 2020 года. Четырнадцатилетняя история партии и стабильный электорат позволит выиграть выборы", - уверены в политическом объединении.

Сам Адахан Мадумаров оказался не доступен для комментариев.

В пресс-службе СДПК VB.KG подтвердили, что не получали никаких предложений от "Бутун Кыргызстан", не ведут и не вели переговоров с ее лидером.


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URL: https://www.vb.kg/377374
Теги:
Адахан Мадумаров, Алмазбек Атамбаев, Бутун Кыргызстан, СДПК, выборы, Кыргызстан, политика
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Комментарии
Айдар Алиев
25.03.2019, 16:50

Ну, что сказать не сошлись в деньгах, проститутки подняли цены, но в ближе к выборам приближенные попробуют найти консенсус и договориться.  

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Жалоба модератору
Жэк
25.03.2019, 17:01

Мадумаров уже не тот кого я знал когда то. Он говорит о том что бы объединиться с Атамбаевым и сразу же через день говорит об обратном. 

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Аза
25.03.2019, 18:14

Не вижу логики в союзе с Мадумаровым. Экс и сам неплохо справляется, тем более мы все видим, что власти сами себе роют яму и скоро сами в нее угодят. Остается лишь ждать. 

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Гена
25.03.2019, 19:47

Ну вроде они достойны друг друга. Оба любят работать только языком.

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кыргыз
25.03.2019, 19:58

Вроде проституцию запретили, подпольные существуют, а какова цены на рынке проституции????????? 

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