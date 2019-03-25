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Так кто вымогал у Мырзакматова 500 тысяч $ за оправдательный приговор?

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- Оксана Гут
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Беглый экс-мэр Оша Мелис Мырзакматов рассказал журналистам газеты "Жаны Ордо", что в 2014 году представители власти при президентстве Алмазбека Атамбаева вымогали с него 500 тысяч долларов за оправдательный приговор по его делу в Верховном суде.

"После второго решения Верховного суда сумма изменилась. Видимо, подумали, что останутся без ничего, и стали просить 250 тысяч долларов. Но у меня таких денег не было. Да и на тот момент уже было два решения Верховного суда в нашу пользу", - отметил Мырзакматов.

Напомним, суд все же приговорил бывшего градоначальника южной столицы к семи годам лишения свободы за превышение должностных полномочий при строительстве эстакадного моста в Оше. Правда, заочно, так как Мелис Мырзакматов не дожидаясь этого решения покинул страну.

Узнать у лидера партии "Улуттар биримдиги", которая к слову, намерена участвовать в парламентских выборах, кто же это - "провластные вымогатели", не представляется возможным. Редакция VB.KG обратилась за разъяснениями к экс-судье Конституционной палаты, а ныне секретарю Исполнительного комитета партии "Улуттар биримдиги" Кларе Сооронкуловой.

- Я об этом вымогательстве слышу первый раз. Но то, что уголовное дело, которое против него заводили, было надуманным – это так. Ведь там нет никакой доказательной базы. Даже в самом приговоре основное обвинение заключается в том, что он проводил политику, которая не соответствовала политики центральных органов. Все обвинения были связаны с мостом, тогда как строительство его еще даже не начиналось. По этому делу проходили еще несколько человек - сотрудников мэрии, они участвовали в тендерной комиссии. Им тоже было предъявлено обвинение, но они оправданы за отсутствием состава преступления, - рассказала Сооронкулова.

Если вымогательство действительно имело место, то почему Мелис Мырзакматов говорит об этом только сейчас? Почему он не обращался в профильные органы?

- Сами подумайте, тогда Атамбаев был в силе. Так что жаловаться кому-либо было нереально и бессмысленно. Но мы надеемся, что он будет оправдан, - отметила собеседница.

То есть Мырзакматов уже оспаривает обвинительный приговор в суде?

- Юридически есть все возможности, чтобы оспорить решение суда. У него есть адвокаты, сейчас не могу сказать, на какой стадии, но будет оспаривать. Этот факт о вымогательстве денег - есть вновь открывшиеся обстоятельства. Когда будет судебный процесс, этот фактор должен сыграть решающее значение, - заявила Клара Сооронкулова.


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URL: https://www.vb.kg/377380
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Мелис Мырзакматов, выборы, вымогательство, Ош, партии, приговор, суд, Кыргызстан, мэр, Клара Сооронкулова
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Комментарии
гость
25.03.2019, 20:40

Клоуны,Сооронкулова научила врать?

+1
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Самат
25.03.2019, 21:06

АША щас по уши в ******, даже не по колено, а именно по уши.

0
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Читатель
25.03.2019, 21:22

Мало верится, что Мырзакматов мог пойти на такой шаг. Это наверное фейк от его врагов или недругов. Он вроде мужик. А мужики так не поступают и не стучат. Это западло!

0
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по делу
25.03.2019, 21:25

Если бы вопрос стоял в 200 или 500 тыс, не думаю, что для Мырзакматова это было бы проблемой.  Не верю. Он молчал о вымогательстве 4 года и последние два, когда Атамбаев уже был не при власти.

0
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пп
25.03.2019, 21:35

Так кто именно из "представителей Атамбаева" вымогал-то?! У людей-то есть имя, вид, фыото, данные, нет? Юриспруденция любит конкретность и точность. А политика любит "вокруг да около".. Почему же не подаешь в суд или заявленеи, поколь называешь имена?..

Видимо, не подаешь потому, что нужен только шум и пыль, а вот вуоторого- не нужно, да?!

Тогда НОЛЬ смысла словам этого Мырзакматова, Болтун и балабол! Приезжай - тебя посадят как миленького!

+2
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Мика Мамаев
25.03.2019, 22:40
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Комментариев: 270

Атамбаев подвёл народ- согласен,и вор.....но и врать нехорошо господин Мырзакматов,4 года молчал и вдруг заговорил,не бывает такого,вы ж мужчина,,,,такое ощущение ,что власть идёт на сговор тем,кто хоть как то может очернить и без того виноватого Атамбаева)))

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Но
25.03.2019, 23:00

Вот по такому сценарию и закрыли Текебаева, так что Мырзакматов спокойно может стать маевским в деле против Атамбаева и его шестерки Сегизбаева

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John
26.03.2019, 06:45

Читатель

Мало верится, что Мырзакматов мог пойти на такой шаг. Это наверное фейк от его врагов или недругов. Он вроде мужик. А мужики так не поступают и не стучат. Это западло!

Мурзик мужик?????? Мурзик только Мурзик, и не более!!! Вы узнайте у людей про его мерство. Они вам расскажут о нем.

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Ош
26.03.2019, 07:49

Мырзик брешет как всегда. Он был мэром несколько лет. За это время нахапал чужого имущества на сотни миллионов долларов. Один перенос базара в торговый центр принес ему пару миллионов долларов. А мы потеряли место. Так что брешет,что у него не было денег что бы отмазаться от следствия. Поэтому и сбежал. А потом, Папан ууру не говорит 3то у него вымогал деньги. Тупой мерзавец.

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Жэк
26.03.2019, 09:04

Балин Атамбаев просто пи***л что борется с коррупцией а на самом то деле он просто тарифы на коррупцию поднял оказывается вот почему патриоты у которых нету денег такой суммы оказались за решеткой. 

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Вика
26.03.2019, 09:11

После ухода АША стало ясно что он просто пиарился а не работал. Судьи которые он поощрял и есть те которые вымогали.  

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Артур
26.03.2019, 09:14

Не сложно поверить что во время Атамбаева были такие судьи так как Атамбаев половину работы был за границей а половину пропивал с рюмкой китайской

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Ши Фу
26.03.2019, 11:51

Беглый Мырзакматов, звучит а так)) сам заслужил на такое 

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Бакыт
26.03.2019, 12:02

Вот и выходит все наружу, все не законные дела Аша, какой бардак творился в его правлении. Дайте показания пусть клоун ответит по закону

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Базар
26.03.2019, 14:02

Мырзакматов этьо ясное дело с Атамбаевым обе коррупционеры и данное время его мнения ни кому не интересно

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