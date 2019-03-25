Так кто вымогал у Мырзакматова 500 тысяч $ за оправдательный приговор?

Беглый экс-мэр Оша Мелис Мырзакматов рассказал журналистам газеты "Жаны Ордо", что в 2014 году представители власти при президентстве Алмазбека Атамбаева вымогали с него 500 тысяч долларов за оправдательный приговор по его делу в Верховном суде.

"После второго решения Верховного суда сумма изменилась. Видимо, подумали, что останутся без ничего, и стали просить 250 тысяч долларов. Но у меня таких денег не было. Да и на тот момент уже было два решения Верховного суда в нашу пользу", - отметил Мырзакматов.

Напомним, суд все же приговорил бывшего градоначальника южной столицы к семи годам лишения свободы за превышение должностных полномочий при строительстве эстакадного моста в Оше. Правда, заочно, так как Мелис Мырзакматов не дожидаясь этого решения покинул страну.

Узнать у лидера партии "Улуттар биримдиги", которая к слову, намерена участвовать в парламентских выборах, кто же это - "провластные вымогатели", не представляется возможным. Редакция VB.KG обратилась за разъяснениями к экс-судье Конституционной палаты, а ныне секретарю Исполнительного комитета партии "Улуттар биримдиги" Кларе Сооронкуловой.

- Я об этом вымогательстве слышу первый раз. Но то, что уголовное дело, которое против него заводили, было надуманным – это так. Ведь там нет никакой доказательной базы. Даже в самом приговоре основное обвинение заключается в том, что он проводил политику, которая не соответствовала политики центральных органов. Все обвинения были связаны с мостом, тогда как строительство его еще даже не начиналось. По этому делу проходили еще несколько человек - сотрудников мэрии, они участвовали в тендерной комиссии. Им тоже было предъявлено обвинение, но они оправданы за отсутствием состава преступления, - рассказала Сооронкулова.

Если вымогательство действительно имело место, то почему Мелис Мырзакматов говорит об этом только сейчас? Почему он не обращался в профильные органы?

- Сами подумайте, тогда Атамбаев был в силе. Так что жаловаться кому-либо было нереально и бессмысленно. Но мы надеемся, что он будет оправдан, - отметила собеседница.

То есть Мырзакматов уже оспаривает обвинительный приговор в суде?

- Юридически есть все возможности, чтобы оспорить решение суда. У него есть адвокаты, сейчас не могу сказать, на какой стадии, но будет оспаривать. Этот факт о вымогательстве денег - есть вновь открывшиеся обстоятельства. Когда будет судебный процесс, этот фактор должен сыграть решающее значение, - заявила Клара Сооронкулова.