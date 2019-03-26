Глава "Альянс Алтына" выступит на Российско-Кыргызской конференции

ОсОО "Альянс Алтын" примет участие в VIII Российско-Кыргызской межрегиональной конференции.

Завтра, 27 марта 2019 года в отеле Жаннат состоится VIII Российско-Кыргызская межрегиональная конференция "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции".

Генеральный директор ОсОО "Альянс Алтын" Михиал Шубин выступит с докладом на тему: "Проект освоения золоторудного месторождения Джеруй: потенциалы развития в формате ЕАЭС" на круглом столе №1 "Пути реализации интеграционного потенциала в рамках ЕАЭС для развития торгово-экономического сотрудничества в промышленной кооперации".

"В реализации проекта "Джеруй" принимают участие крупные подрядные организации представляющие страны ЕАЭС. Они занимают высокие позиции на международной арене по качеству представляемых услуг. Для нас принципиально важно сотрудничать с добропорядочными и надежными организациями"- отметил генеральный директор ОсОО "Альянс Алтын" Михаил Шубин.

Кроме того, 28 марта планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Банком ВТБ, "Группой Альянс" и ОсОО "Альянс Алтын".

Добавим, что организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития России и Минэкономики Киргизии при поддержке Фонда Росконгресс. Мероприятие приурочено к государственному визиту Президента Российской Федерации В.В. Путина.