Первые бизнес-ласточки визита российской делегации в Кыргызстан

С 26 по 29 марта т.г. в Кыргызскую Республику с бизнес-миссией прибыла официальная делегация Оренбургской области во главе с и.о. министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Валерием Новожениным. В состав делегации вошли предприятия пищевой переработки и сельского хозяйства, горноперерабатывающей и легкой отраслей промышленности Оренбургской области. Организаторами выступили Правительство Оренбургской области, Союз промышленников и предпринимателей и Центр поддержки экспорта, сообщает начальник отдела по управлению персоналом и связям с общественностью ОСПП (РОР) Ульяна Степашова.

В первый день работы делегация посетила город Кара-Балта Чуйской области, где состоялась встреча с первым заместителем Полномочного представителя Правительства в Чуйской области Элкинбеком Аширбаевым и мэром Кара-Балта Данияром Шабдановым. Стороны обсудили дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество.

Представители деловых кругов региона обсудили с бизнес-сообществом Чуйской области возможности взаимного экспорта сельхозпродукции и продуктов питания между Кыргызской Республикой и Оренбургской областью Российской Федерации.

В ходе встречи подписаны два соглашения о намерениях на общую сумму 200 тыс. долларов США на поставку технологического оборудования для энергетического комплекса Чуйской области.

Также делегация примет участие в восьмой Российско-Киргизской межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции".

Кроме того запланированы посещения ведущих предприятий Кыргызстана, среди которых горнорудный комбинат, спиртовый завод, логистический центр переработки, хранения и реализации плодоовощной продукции.

Для справки:

В 2016 году между Правительством Оренбургской области и Аппаратом полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области был подписан меморандум о сотрудничестве.

Киргизская Республика является одним из ведущих внешнеторговых партнеров Оренбургской области, на долю которой по итогам 2018 года приходится 4,5% регионального объема внешней торговли, в торговле области со странами СНГ – 8,7%.

В 2018 году объем взаимной торговли Оренбуржья с Киргизией составил 154,3 млн. долларов США с ростом к уровню 2017 года на 43,5 млн. долларов США или на 39,3%. При этом объем экспорта увеличился на 47,9 млн. долларов США или в 1,5 раза и достиг 144,7 млн. долларов США.

В структуре взаимной торговли Оренбургской области с Киргизией стабильно превалирует экспортная составляющая.