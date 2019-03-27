Погода
$ 69.75 - 69.88
€ 78.22 - 79.27

Первые бизнес-ласточки визита российской делегации в Кыргызстан

552  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 26 по 29 марта т.г. в Кыргызскую Республику с бизнес-миссией прибыла официальная делегация Оренбургской области во главе с и.о. министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Валерием Новожениным. В состав делегации вошли предприятия пищевой переработки и сельского хозяйства, горноперерабатывающей и легкой отраслей промышленности Оренбургской области. Организаторами выступили Правительство Оренбургской области, Союз промышленников и предпринимателей и Центр поддержки экспорта, сообщает начальник отдела по управлению персоналом и связям с общественностью ОСПП (РОР) Ульяна Степашова.

В первый день работы делегация посетила город Кара-Балта Чуйской области, где состоялась встреча с первым заместителем Полномочного представителя Правительства в Чуйской области Элкинбеком Аширбаевым и мэром Кара-Балта Данияром Шабдановым. Стороны обсудили дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество.

Представители деловых кругов региона обсудили с бизнес-сообществом Чуйской области возможности взаимного экспорта сельхозпродукции и продуктов питания между Кыргызской Республикой и Оренбургской областью Российской Федерации.

В ходе встречи подписаны два соглашения о намерениях на общую сумму 200 тыс. долларов США на поставку технологического оборудования для энергетического комплекса Чуйской области.

Также делегация примет участие в восьмой Российско-Киргизской межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции".

Кроме того запланированы посещения ведущих предприятий Кыргызстана, среди которых горнорудный комбинат, спиртовый завод, логистический центр переработки, хранения и реализации плодоовощной продукции.

Для справки:

В 2016 году между Правительством Оренбургской области и Аппаратом полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области был подписан меморандум о сотрудничестве.

Киргизская Республика является одним из ведущих внешнеторговых партнеров Оренбургской области, на долю которой по итогам 2018 года приходится 4,5% регионального объема внешней торговли, в торговле области со странами СНГ – 8,7%.

В 2018 году объем взаимной торговли Оренбуржья с Киргизией составил 154,3 млн. долларов США с ростом к уровню 2017 года на 43,5 млн. долларов США или на 39,3%. При этом объем экспорта увеличился на 47,9 млн. долларов США или в 1,5 раза и достиг 144,7 млн. долларов США.

В структуре взаимной торговли Оренбургской области с Киргизией стабильно превалирует экспортная составляющая.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377410
Теги:
горнодобывающий сектор, инвестиции, Россия, сельское хозяйство, сотрудничество, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Жэк
27.03.2019, 15:56

Уже начали появляться Инвесторы! Атамбаев в свое время не смог даже привлечь ни одного инвесторов с Америки когда он сам лично посещал Америку. А Жээнбеков сидя в своем кабинете привлекает инвесторов. Это говорит о том что наши власти стали работать на совесть и уже большая часть коррупционеров и вымогателей нету в данное время. Я верю что скоро появятся и Американские инвесторы!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  