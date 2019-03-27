Можно ли пожертвовать частью Ботанического сада ради новой дороги?

Мэрия Бишкека намерена вырубить деревья и кустарники в Ботаническом саду, чтобы расширить улицу Каракульскую и соединить ее с улицей Токтоналиевой. Новая четырехполосная дорога станет альтернативной трассой проспекту Чынгыза Айтматова. Сегодня столичные власти встретились с бишкекчанами, чтобы обсудить не самый популярный проект. О том как прошла эта встреча, VB.KG рассказал вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев.

- Перед встречей я переживал, что на меня набросятся возмущенные горожане, но диалог прошел более - менее продуктивно. Не буду говорить, что все довольны решением мэрии, об этом вообще пока говорить рано. Мнения разделились примерно 50 на 50. Многие категорически против вырубки, другие понимают, что городу нужна эта дорога. Мы пытались найти другой путь, но к сожалению альтернатив нет, - сказал Уланбек Азыгалиев.

Улицу Токтоналиева начали расширять еще два года назад. Тогда мэрия вырубила около сотни деревьев, чтобы превратить узкую улочку в четырехполосную дорогу шириной 15 метров. Тогда же начали строительство моста, который соединяет улицы Токтоналиева и Каракульскую. Сейчас новая дорога проходит от Южной магистрали до улицы Медорова, мост завершен на 80%. Дело осталось за малым – начать ремонтировать Каракульскую. Но для этого придется вырубить деревья и кустарники по одной стороне Ботанического сада вглубь на 7,5-8 метров.

- Сложно сказать, сколько деревьев придется снести. Сегодня я посмотрел: там в основном расположены кустарники и тополя, то есть не редкие растения. Более того мэрия готова высадить в два или три раза больше деревьев в другом месте. Я хочу подчеркнуть, что сейчас речь идет лишь о предварительных подсчетах. Сначала займемся постройками, которые расположены по правой стороне дороги. Будем сносить заборы, которые вышли на муниципальную землю. Расчистим территорию и с учетом этого проведем точные подсчеты, - сказал Уланбек Азыгалиев.

В качестве своеобразного возмещения ущерба мэрия предлагает облагородить Ботанический сад – провести освещение, обновить забор, починить систему ирригации и оранжереи, в которых растут уникальные растения.

Руководство Ботанического сада на сделку не согласно. Исполнительный директор Гулайым Донбаева уверена, что если позволить вырубить хотя бы метр зелени в Ботсаду, завтра кому-нибудь понадобится еще участок. В конечном итоге Бишкек потеряет "зеленые легкие".

В муниципалитете подозрения отрицают и уверены, что действуют в интересах города и горожан.

Реконструкция дорог в Бишкеке производится третий год за счет гранта КНР. В рамках первой фазы уже отремонтировано 45 улиц, осталось еще три, в том числе Токтоналиева. Кроме того, в ближайшие два года начнется вторая фаза проекта и ремонт еще 60 улиц.