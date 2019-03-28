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Миллионный прорыв. Компании России и Кыргызстана подписали ряд соглашений

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Накануне в рамках работы 8-й межрегиональной кыргызско-российской конференции в Бишкеке, состоялась церемония подписания соглашений между предприятиями Кыргызстана и России. В частности:

- Соглашение о сотрудничестве на сумму 1,2 млрд. долл. США между Акционерным обществом "Росгеология" в лице и.о. генерального директора Сергея Сучкова и Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики в лице председателя Эмиля Осмонбетова.

- Соглашения о намерениях между "БШЗ" и Казанским государственным казенным пороховым заводом на сумму 15 млн.300 тыс. долл. США подписали директор "БШЗ" Бакытбек Турдубаев и заместитель генерального директора по коммерции Ильдус Самитов.

- Соглашения о намерениях по сотрудничеству в рамках межзаводской кооперации БШЗ и Барнаульским Патронным заводом (БПЗ) на сумму 15 млн. долл. США в лице директора "БШЗ" Бакытбека Турдубекова и гендиректора БПЗ Игоря Куппа.

- Меморандум о сотрудничестве по реализации проекта "Производство органо-минеральных удобрений" между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации (МСХППиМ) КР, Кыргызской Республики и компанией ООО "НПК ГидроИнТех" и Кыргызской ассоциацией поставщиков удобрений на сумму50 млн. долл. США подписали Олег Долганов, генеральный директор ООО "НПК ГидроИнТех" и председатель Кыргызской ассоциации поставщиков удобрений Эрлис Акунбеков.

- Меморандум о сотрудничестве по реализации проектов "Производство биоорганических препаратов "Молжер-Kg" между МСХППиМ КР, Компанией ООО "ИТЕР ТРАНС" и Научно-производственным предприятием "КЕН ЖОЛ-АГРО СОЮЗ" на сумму 50 млн. долл. США подписали заместитель министра МСХППиМ КР Эркинбек Чодуев, генеральный директор ООО "ИНТЕР ТРАНС" Сергей Панышев и генеральный директор ОсОО "Кен Жол-Агро Союз" Д. Намазбеков.

- Меморандум о сотрудничестве по реализации проекта "Производство органических удобрений "Глицерол" между МСХППиМ КР, Компанией ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗОЛОТОЙ КОЛОС" и Кыргызской ассоциации экспортеров и импортеров "КЫРГЫЗЛЕНД" на сумму 50 млн. долл. США подписали Эркинбек Чодуев, замминистра МСХППиМ КР, Владимир Лебедев, генеральный директор ООО "Торговый Дом "Золотой Колос"" и Ленара Ниязбековаа, председатель Кыргызской ассоциации экспортеров и импортеров "КЫРГЫЗЛЕНД".

- Меморандум о сотрудничестве по реализации проектов "Производство органических удобрений и кормовых добавок" между МСХППиМ КР, Компаний ООО "ЭКОРОСТ", Российская Федерация и Индивидуальным предпринимателем Н. Акимовой на сумму 50 млн. долл. США подписали заместитель министра МСХППиМ КР Эркинбек Чодуев, генеральный директор ООО "ЭКОРОСТ", РФ Дмитрий Тихонов и индивидуальный предприниматель Н. Акимова.

- Меморандум о сотрудничестве по реализации проекта производства вакцин между Центром по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок МСХППиМ КР и Компанией ООО "Агровет" на сумму 50 млн. долл. США подписали заместитель министра МСХППиМ КР Эркинбек Чодуев, генеральный директор ООО "Агровет" Давудай Девришов.

- Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между МСХППиМ КР и Акционерным Обществом "Завод Молмаш" Российской Федерации на сумму 50 млн. долл. США подписали Эркинбек Чодуев, замминистра МСХППиМ КР и генеральный директор АО "Завод Молмаш" Павел Карцев.

- Соглашение о сотрудничестве между ОсОО "Трактор" и ОсОО "АХТС-Уралец" по поставке на 20019-2025 гг. сельхозтехники из Российской Федерации на рынки Кыргызской Республики на сумму 20 млн. долл. США подписали директор ОсОО "Трактор" Владимир Андрюшенко и гендиректор ОсОО "АХТС-Уралец" Кайрат Жумашев.

- Соглашение о сотрудничестве подписали на сумму 8 млн. долл. США ГП "Карабалтинский спиртовый завод" и ОсОО "Алкоинвет" в лице гендиректора Азата Эгинбаева и генеральный менеджер по продажам алкогольной продукции Марина Картридж.


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URL: https://www.vb.kg/377430
Теги:
инвестиции, Россия, соглашение, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, кыргызско-российское сотрудничество, Минэкономики
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