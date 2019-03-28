Погода
$ 69.80 - 69.91
€ 78.50 - 79.22

Российские учебники адаптируют для школьников Кыргызстана

239  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В новом учебном году начальные классы Кыргызстана получат адаптированные учебники АО "Просвещение" по математике.

Об этом министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердева сообщила в ходе подписания Меморандума о сотрудничестве по вопросам книгоиздания между Министерством образования и науки КР и российского АО "Издательство "Просвещение" , сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны договорились об адаптации учебно-методических комплексов по ряду общеобразовательных предметов и переводе их на языки обучения в школах Кыргызстана (кыргызский, таджикский, узбекский), а также о сотрудничестве в сфере цифровизации учебного процесса.

По словам Гульмиры Кудайбердиевой, совместная работа начнется с адаптации учебника математики для начальных классов.

"Работа над адаптацией начнется уже сегодня. Планируется, что в 2019-2020 учебном году учащиеся начальных классов получат новые учебники. Кроме того, с конца мая – начала июня мы начнем курсы повышения квалификации учителей математики и завучей начальной школы для работы с этими учебниками", - сказала она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377436
Теги:
Министерство образования, образование, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, Гульмира Кудайбердиева, кыргызско-российское сотрудничество, учебники
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  