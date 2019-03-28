Российские учебники адаптируют для школьников Кыргызстана

В новом учебном году начальные классы Кыргызстана получат адаптированные учебники АО "Просвещение" по математике.

Об этом министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердева сообщила в ходе подписания Меморандума о сотрудничестве по вопросам книгоиздания между Министерством образования и науки КР и российского АО "Издательство "Просвещение" , сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны договорились об адаптации учебно-методических комплексов по ряду общеобразовательных предметов и переводе их на языки обучения в школах Кыргызстана (кыргызский, таджикский, узбекский), а также о сотрудничестве в сфере цифровизации учебного процесса.

По словам Гульмиры Кудайбердиевой, совместная работа начнется с адаптации учебника математики для начальных классов.

"Работа над адаптацией начнется уже сегодня. Планируется, что в 2019-2020 учебном году учащиеся начальных классов получат новые учебники. Кроме того, с конца мая – начала июня мы начнем курсы повышения квалификации учителей математики и завучей начальной школы для работы с этими учебниками", - сказала она.