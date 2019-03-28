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Россия поможет Кыргызстану в развитии железнодорожной инфраструктуры

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- ВБ
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28 марта 2019 года в рамках государственного визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в Кыргызскую Республику состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве по проектам развития железнодорожной сети на территории Кыргызской Республики между Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики, Государственным предприятием "Национальная компания "Кыргыз Темир Жолу" и Министерством транспорта Российской Федерации, Открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" по проектам развития железнодорожной сети на территории Кыргызской Республики. Данный Меморандум направлен на дальнейшее развитие и углубление кыргызско-российского сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

Как сообщалось ранее, по поручению глав государств Кыргызстана и России уполномоченными государственными органами и причастными организациями двух стран проводится совместная работа по разработке предварительного технико-экономического обоснования (пред-ТЭО) проектов поэтапного развития железнодорожной сети на территории Кыргызской Республики, включая строительство железных дорог "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" и "Север-Юг".

Данные проекты включены в Национальную стратегию развития Кыргызской Республики до 2040 г. и направлены на создание единой железнодорожной сети на территории страны. Комплексная реализация рассматриваемых инвестиционных проектов позволит не только раскрыть транзитный потенциал республики, но и развернуть полноценную внутреннюю железнодорожную инфраструктуру. Формирование и развитие сети железных дорог на территории республики окажет мультипликативный эффект на смежные отрасли и даст мощный толчок к социально-экономическому развитию Кыргызстана.

В целях закрепления имеющихся результатов и организации дальнейшей работы, сторонами было принято решение о заключении соответствующего Меморандума о сотрудничестве. В рамках проработки ряда технико-экономических вопросов в ходе подготовки Пред-ТЭО, будет рассмотрена возможность расширения формата многосторонних консультаций по проектам строительства железных дорог.

Кроме того, по завершению совместной работы предполагается выработка взаимовыгодных экономических решений и предложений по реализации проектов поэтапного развития железнодорожной сети на территории Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/377446
Теги:
железная дорога, инвестиции, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Кыргыз темир жолу
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Комментарии
Жэк
28.03.2019, 16:48

Давно пора было изменить. Подход к железнодорожной структуре. Руководители обворовали большую часть во время Атамбаева было только шаги назад в Железнодорожной структуре. Теперь пора поставить всех на место!

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Артур
28.03.2019, 16:50

Начиная с 2011-го года это структура потерпело коррупцию в таких количествах что даже не  посчитать. АША чуть не угробил железнодорожную структуру.

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V.P. Time
28.03.2019, 18:49
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Комментариев: 94

Интересно, хватил ли  существующих энергетических мощностей для претворения в жизнь всех  принятых меморандумов?   Из заявленного  что-то не видно  намерение сторон  возобновить  строительства  каскада ГЭС  на  р. Нарын.

Или мы  собираемся   зимой вновь  переходить  на веерные отключения,  или  все эти  меморандумы так и останутся  на бумаге как  воспоминание  о визите Путина.

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