Россия поможет Кыргызстану в развитии железнодорожной инфраструктуры

28 марта 2019 года в рамках государственного визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в Кыргызскую Республику состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве по проектам развития железнодорожной сети на территории Кыргызской Республики между Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики, Государственным предприятием "Национальная компания "Кыргыз Темир Жолу" и Министерством транспорта Российской Федерации, Открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" по проектам развития железнодорожной сети на территории Кыргызской Республики. Данный Меморандум направлен на дальнейшее развитие и углубление кыргызско-российского сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

Как сообщалось ранее, по поручению глав государств Кыргызстана и России уполномоченными государственными органами и причастными организациями двух стран проводится совместная работа по разработке предварительного технико-экономического обоснования (пред-ТЭО) проектов поэтапного развития железнодорожной сети на территории Кыргызской Республики, включая строительство железных дорог "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" и "Север-Юг".

Данные проекты включены в Национальную стратегию развития Кыргызской Республики до 2040 г. и направлены на создание единой железнодорожной сети на территории страны. Комплексная реализация рассматриваемых инвестиционных проектов позволит не только раскрыть транзитный потенциал республики, но и развернуть полноценную внутреннюю железнодорожную инфраструктуру. Формирование и развитие сети железных дорог на территории республики окажет мультипликативный эффект на смежные отрасли и даст мощный толчок к социально-экономическому развитию Кыргызстана.

В целях закрепления имеющихся результатов и организации дальнейшей работы, сторонами было принято решение о заключении соответствующего Меморандума о сотрудничестве. В рамках проработки ряда технико-экономических вопросов в ходе подготовки Пред-ТЭО, будет рассмотрена возможность расширения формата многосторонних консультаций по проектам строительства железных дорог.

Кроме того, по завершению совместной работы предполагается выработка взаимовыгодных экономических решений и предложений по реализации проектов поэтапного развития железнодорожной сети на территории Кыргызской Республики.