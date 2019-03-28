Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков и Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 28 марта, после встреч в узком, расширенном составах и подписания итоговых документов, сделали заявление для средств массовой информации.

Президент Сооронбай Жээнбеков в своем заявлении еще раз поблагодарил Владимира Путина за приезд в Кыргызстан с государственным визитом.

"В рамках вашего визита мы провели содержательные и продуктивные переговоры. Они охватили все сферы двустороннего взаимодействия. При вашем личном участии и поддержке наше сотрудничество вышло на качественно высокий уровень. Приобретает активную динамику. Ваш государственный визит, несомненно, это яркое и историческое событие в кыргызско-российских отношениях", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, обратившись к российскому коллеге.

Он отметил, что встречи и переговоры в ходе государственного визита Президента Владимира Путина прошли в духе взаимного доверия и понимания. Подписан внушительный пакет двусторонних соглашений, отвечающих интересам обоих государств и призванных вывести взаимоотношения на новый качественный уровень.

"Уверен, что их реализация принесет много пользы народам двух стран. На переговорах стороны выразили заинтересованность в развитии многопланового сотрудничества между нашими странами. В духе стратегического партнерства мы намерены углублять внешнеполитическое, торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество. В рамках союзнических отношений вместе будем действовать для обеспечения региональной безопасности. Следующий 2020 год в Кыргызстане будет объявлен Годом сотрудничества с Россией. Такой же шаг в отношении Кыргызстана будет предпринят и российской стороной. Эти мероприятия станут весомым вкладом в укрепление нашего стратегического союзничества", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Как он отметил, состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам. Рассмотрены вопросы взаимодействия, в том числе, в рамках таких региональных организаций, как ОДКБ и ШОС. В нынешнем году Кыргызстан является председателем в этих организациях, в Бишкеке будут проведены очередные заседания глав государств.

Состоялся предметный разговор по углублению торгово-экономических связей, в том числе в Евразийском экономическом союзе. Устойчиво растет объем товарооборота, имеется намерение довести его до двух миллиардов долларов. Объем поступления прямых иностранных инвестиций из России составил 123 миллиона долларов, что на 25 процентов больше, чем в 2017 году.

Особое внимание уделено устранению барьеров в торговле. Обе стороны заинтересованы создавать благоприятные условия для сотрудничества в сельском хозяйстве, что увеличит объем поставок продукции агропромышленного комплекса Кыргызстана на российский рынок.

Детально обсуждено продвижение совместных инфраструктурных проектов в сферах транспорта, железных дорог, энергетики и промышленной кооперации. Кыргызская сторона затронула вопросы создания благоприятных условий для взаимных поездок, пребывания и трудовой деятельности граждан двух стран, в том числе с учетом членства в ЕврАзЭС.

"Мы выражаем благодарность российской стороне за введение второго этапа миграционной амнистии. Сегодня завершается работа восьмой кыргызско-российской межрегиональной конференции. Для нас актуально привлечение российских инвестиций, создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса. По итогам конференции будет подписан ряд межрегиональных соглашений, контрактов в торгово-экономической и инвестиционной сфере. Надеемся, что прямые контакты между регионами и бизнес структурами наших стран будут расширяться", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Как он отметил, рассмотрены вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Продолжают крепнуть связи в сфере образования, подготовки кадров и молодежной политики. В Бишкеке успешно прошел первый форум ректоров вузов Кыргызстана и России. Совместный проект - Кыргызско-Российский славянский университет имени Б.Ельцина является одним из флагманов вузов Кыргызстана с 25-летней историей. В Российской Федерации обучается свыше пятнадцати тысяч студентов из Кыргызстана, которые вернутся на родину достойными специалистами, и внесут весомый вклад в развитие Кыргызстана.

"Мы очень дорожим уникальным багажом наших духовных связей. Они основаны на общей истории наших народов. Русский язык был, есть и будет официальным языком в Кыргызстане. Российская Федерация - наш близкий, надежный союзник и долгосрочный стратегический партнер. Мы признаем её ведущую роль в укреплении всеобщей безопасности, в решении глобальных и региональных проблем. Всегда радуемся успехам России. Мы последовательно продолжим активный курс на укрепление кыргызско-российской дружбы", резюмировал Президент Сооронбай Жээнбеков.