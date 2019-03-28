Муж вице-премьера Омурбековой и еще трое врачей Нацгоспиталя попали в ДТП?

В Сети появилась информация о том, что 26 марта на выезде из ущелья Ала-Арча произошло ДТП с участием четырех сотрудников Национального госпиталя отделения офтальмологии.

Якобы пострадавшие поступили в БНИЦТО, но позже их перевели в отделение нейрохирургии НГ.

Среди них, говорится в информации, отличник здравоохранения, врач-офтальмолог Нурлан Тургунбаев. Он, отметим, является мужем вице-премьер министра Алтынай Омурбековой. По сообщению пользователя Facebook Натальи Семеновой, его состояние тяжелое, он в реанимации.

Также в больнице Нурбек Имакеев, которого Семенова представляет, как мужа директора ЦСМ №6 Октябрьского района Асель Тенизбаевой. О состоянии его здоровья не уточняется. И еще одной из девушек – сотруднице Нацгоспиталя – предстоит операция.

По предварительной информации, со слов Натальи Семеновой, все четверо медиков находились в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе Министерства здравоохранения редакции VB.KG эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Сама главврач Национального госпиталя Динара Сагинбаева в разговоре с редакцией сказала, что всю подробную информацию предоставит ее заместитель по хирургии Тилек Маратович (Уметалиев), мол сейчас она позвонит и предупредит его. Однако, его телефон сначала был занят, а после вообще "перестал принимать звонки". Впрочем, как и у самой Динары Зарлыковны.