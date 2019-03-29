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Кыргызстан и Россия: Никаких разногласий!

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- ВБ
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Российский президент Владимир Путин и многочисленная делегация отбыли в Москву. Но достигнутые договоренности, подписанные соглашения теперь будут играть огромное значение во всех сферах жизни Кыргызстана. Напомним, о чем вчера говорили Путин и Жээнбеков.

Так, в рамках переговоров в расширенном составе президент Кыргызстана подчеркнул, что идет процесс расширения и углубления сотрудничества в сфере торговли, промышленности, транспорта, миграции.

"Поступательно развивается военное и военно-техническое сотрудничество. Хотел бы выразить благодарность за очередную помощь Вооруженным Силам Кыргызстана. Мы признательны за ваше решение повторно предоставить "миграционную амнистию" для наших граждан. Это большая поддержка для наших соотечественников в России. В рамках встречи в узком кругу мы нашли взаимопонимание по всем вопросам. Я благодарю Владимира Владимировича за поддержку и понимание наших инициатив", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава Кыргызстана подчеркнул, что со вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз наши отношения перешли на качественный уровень.

"Кыргызстан высоко ценит оказываемую Россией помощь в размере 200 млн долларов на адаптацию страны к условиям ЕврАзЭС. Особо хотел бы отметить своевременность запуска Российско-Кыргызского фонда развития. Фонд финансировал ряд проектов, направленных на развитие экономики республики. Выражаю уверенность, что сегодняшняя встреча позволит нам "сверить часы", определить дальнейшие шаги и курс наше го сотрудничества. Уверен, что она, как всегда, пройдет в духе союзнических отношений и стратегического партнерства", - сказал Президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства Кыргызстана особо отметил положительную динамику роста двустороннего торгового оборота, активность бизнес-сообщества, готовность контрактов в торгово-экономической, инвестиционной и межрегиональной сферах.

"Нам надо вместе достичь, а может и перешагнуть двухмиллиардный рубеж. В свете существующей военно-политической обстановки в регионе, считаю важным продолжить работу по переоснащению Вооруженных сил Кыргызстана современными российскими вооружениями и военной техникой. В рамках сотрудничества в сельском хозяйстве и поставок сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Россию, считаю важным создать между нашими правительствами постоянно действующую рабочую группу. Как известно, наша продукция отличается высокой органикой и экологичностью. Кыргызская система ветеринарного контроля сделала резкий рывок по совершенствованию своей деятельности. Россия отменила запрет на поставки сырого мяса из Кыргызстана, за что искренне благодарны", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Касась культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, Президент Кыргызстана отметил, что в 2018 году оно прошло под эгидой 90-летнего юбилея народного писателя Чынгыза Айтматова, выразив особую благодарность за поддержку российской стороны по увековечиванию памяти великого писателя-гуманиста в столице России. Также продолжается сотрудничество в области образования и молодежной политики.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Владимира Путина за решение увеличить квоту для кыргызских студентов в ВУЗах России, отметив, что данное решение позволит заполнить квалифицированными специалистами востребованные области, в том числе по техническим направлениям.

В сфере сотрудничества по вопросам миграции, он высказал просьбу рассмотреть возможность облегчения процедуры миграционного учета либо пересмотреть меру ответственности в виде штрафов, без выдворения.

"Прошу оказать содействие в ускорении вопроса о предоставлении технической помощи для создания кыргызской национальной системы прослеживаемости товаров. Этот вопрос ранее обсуждали с вами, он неоднократно рассматривался на уровне правительств и ведомств двух стран", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, он отметил, что Кыргызстан высоко ценит поддержку российской стороны выдвинутых Кыргызстаном приоритетов в ходе председательства в ОДКБ в 2019 году.

Также выразил благодарность за решение оказать техническую помощь в организации и проведении Совета глав государств ШОС, поприветствовал стремление России придать новый импульс мирному урегулированию ситуации в Исламской Республике Афганистан.

"Кыргызстан готов внести посильный вклад в процесс региональной безопасности, так как заинтересован в мирном и процветающем Афганистане. В странах СНГ продолжают действовать "спящие ячейки" международных террористических организаций. Важно продолжить совместную борьбу в противодействии терроризму, экстремизму, наркотрафику и указанным выше угрозам. С удовлетворением отмечаю сотрудничество компетентных органов наших стран в данном направлении, и прошу рассмотреть возможность восстановления Программы оказания помощи в сфере противодействия и борьбы с незаконным оборотом наркотиков", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что в целом рассматриваемая повестка дня подтверждает высокую степень установившихся доверительных отношений между Кыргызстаном и Россией и выразил уверенность, что по всем обсуждаемым вопросам найдены взаимоприемлемые решения и намечены планы на будущее.


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URL: https://www.vb.kg/377455
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, инвестиции, авиабаза, образование, президент, Россия, ЕАЭС, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, ОДКБ, ШОС
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