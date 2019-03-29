В 2018 году общая стоимость заключенных договоров лизинга выросла на 15%

В 2018 году лизинговую деятельность осуществляли 11 компаний, которыми были заключено 435 договоров лизинга, из них 433 договора - на условиях финансового лизинга. По сравнению с 2017 годом общее количество заключенных договоров лизинга сократилось на 4,4 процента, сообщает Нацстаткомитет КР.

Общая стоимость заключенных договоров лизинга в 2018 году сложилась в размере одного млрд. сомов, что на 15 процентов больше, чем в 2017 году. При этом основная сумма объема заключенных лизинговых договоров пришлась на финансовый лизинг.

Отмечались структурные изменения в сфере предметов финансового лизинга. Сократилась доля стоимости договоров, где предметом лизинга выступали транспортные средства - с 20,5 процента в 2017 году до 8,4 процента в 2018 году. Наряду с этим, возросла доля стоимости лизинговых договоров на строительно-дорожную технику, машины и механизмы, а также на недвижимость.

При этом, значительная сумма договоров финансового лизинга по-прежнему приходилась на договора, заключенные для приобретения сельскохозяйственной техники, машин и механизмов.