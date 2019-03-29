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В 2018 году общая стоимость заключенных договоров лизинга выросла на 15%

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- ВБ
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В 2018 году лизинговую деятельность осуществляли 11 компаний, которыми были заключено 435 договоров лизинга, из них 433 договора - на условиях финансового лизинга. По сравнению с 2017 годом общее количество заключенных договоров лизинга сократилось на 4,4 процента, сообщает Нацстаткомитет КР.

Общая стоимость заключенных договоров лизинга в 2018 году сложилась в размере одного млрд. сомов, что на 15 процентов больше, чем в 2017 году. При этом основная сумма объема заключенных лизинговых договоров пришлась на финансовый лизинг.

Отмечались структурные изменения в сфере предметов финансового лизинга. Сократилась доля стоимости договоров, где предметом лизинга выступали транспортные средства - с 20,5 процента в 2017 году до 8,4 процента в 2018 году. Наряду с этим, возросла доля стоимости лизинговых договоров на строительно-дорожную технику, машины и механизмы, а также на недвижимость.

При этом, значительная сумма договоров финансового лизинга по-прежнему приходилась на договора, заключенные для приобретения сельскохозяйственной техники, машин и механизмов.


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URL: https://www.vb.kg/377471
Теги:
лизинг, статистика, Кыргызстан, Нацстатком
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