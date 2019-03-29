Жээнбеков обсудил с Миллером развитие нефтегазовой отрасли Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков принял председателя правления ПАО "Газпром" Российской Федерации Алексея Миллера.

Глава государства выразил уверенность, что подписанные соглашения в нефтегазовой сфере, послужат развитию экономики и улучшению благосостояния населения страны.

Алексей Миллер заверил, что все договоренности и задачи, поставленные перед "Газпромом" будут своевременно и полностью реализованы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по развитию нефтегазовой отрасли Кыргызстана.