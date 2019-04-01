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Чекисты пресекли нелегальный канал транзита иностранцев через Кыргызстан

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- ВБ
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ГКНБ Кыргызской Республики в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечен канал переправки иностранных граждан транзитом через территорию КР и факты злоупотребления должностным положением со стороны отдельных военнослужащих ГПС и ОВД КР.

Установлено, что в марте 2019 года военнослужащий КПП "Манас-аэропорт" ГПС прапорщик "М.Д." незаконно зарегистрировал паспорта 6 граждан Ирана в базе Единой системы учета внешней миграции (ЕСУВМ), как прибывших в КР международным авиарейсом "Алматы-Бишкек", и проставил в их паспорта фиктивные отметки о въезде в КР (без фактического присутствия иностранцев) за денежное вознаграждение в сумме 900 долларов США.

По собранным материалам ГКНБ, 27 марта 2019 года Военной прокуратурой КР данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков, по признакам преступлений, предусмотренных ст. 320 (злоупотребление должностным преступлением), ст. 329 (служебный подлог) и 329 (получение взятки) УК КР.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/377486
Теги:
ГКНБ, МВД, Погранслужба, Иран, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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