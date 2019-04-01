"Мансон Групп" инвестирует в "Макмалзолото" 75 млн долларов

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу дальнейшей разработки рудника "Макмалзолото" с учетом подписания инвестиционного соглашения между ОАО "Кыргызалтын" и ОсОО "Мансон Групп".

В ходе совещания Главе Правительства было доложено, что в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации и Программы Правительства "Единство. Доверие. Созидание", учитывая социально-экономическую значимость комбината "Макмалзолото" для Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области, 27 марта 2019 года между ОАО "Кыргызалтын" и ОсОО "Мансон Групп" подписано инвестиционное соглашение.

Данное соглашение предусматривает создание совместного предприятия на базе комбината "Макмалзолото". Доля ОАО "Кыргызалтын" в совместном предприятии составит 34%, доля ОсОО "Мансон Групп" - 66%.

Председатель правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаз Алимбеков сообщил, что межведомственная комиссия в составе представителей государственных органов и органов местного самоуправления Тогуз-Тороуского района признала победителем конкурса компанию "Мансон Групп", предложившей более выгодные условия дальнейшей разработки рудника "Макмалзолото".

Согласно инвестиционному соглашению, инвестор за счет собственных средств осуществит финансирование в размере 75 млн долларов США с учетом результатов геологоразведочных работ. Реализация данного инвестиционного соглашения позволит трудоустроить 800 человек на комбинате и 1315 человек на непрофильных предприятиях из числа местных жителей Тогуз-Тороуского района.

ОсОО "Мансон Групп" обязуется также осуществлять ежегодные отчисления до ввода в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики или ее модернизации в размере 10 млн сомов, а со дня ввода в эксплуатацию фабрики размер ежегодных отчислений составит 2% от валового годового дохода совместного предприятия.

В рамках данного соглашения инвестор, для увеличения занятости населения и развития экономики региона, планирует построить ряд предприятий, таких как модульный молочный и кирпичный заводы, модульный завод по переработке меда, теплично-модульный комплекс из поликарбоната, АЗС, магазин, мини-маркет, кафе, ярмарку, двухэтажный отель при АЗС, трехэтажный гостинично-туристический комплекс.

Как отметил глава государственной администрации – аким Тогуз-Тороуского района Айбек Кожошев, жители района с воодушевлением встретили новость о планируемом возобновлении производства на золоторудном предприятии и ждут начала работ на руднике.

"Как вы помните, начиная с сентября 2018 года золотодобывающий комбинат, который работал на протяжении 32 лет, из-за изношенного устаревшего оборудования и уменьшения добычи золота приостановил свою работу. В свое время комбинат отчислял в бюджет порядка 29 млн сомов в местный бюджет и около 50 млн сомов в республиканский бюджет. Мы приложим все усилия, чтобы начать работу в самое ближайшее время. Еще раз отмечу, что в год развития регионов и цифровизации мы должны показать результат. В ближайшее время мы организуем общественные слушания с участием соответствующих органов и граждан. Стоит отметить, что ранее была проведена разъяснительная работа среди местного населения. Простые жители ждут возобновления работы на руднике "Макмал", являющимся единственным производственным предприятием в Тогуз-Тороузском районе", - сказал Айбек Кожошев.

По словам представителей компании "Мансон Групп", конкурс на разработку рудника "Макмалзолото" был проведен открыто и прозрачно, где всем участникам были предоставлены равные и конкурентные условия.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что на данный момент Правительство проводит политику поддержки иностранных инвесторов, чтобы они чувствовали себя, как дома.

"Мы окажем необходимое содействие реализации данного проекта. Инвесторы в свою очередь должны соблюдать законы, внедрять передовые технологии в производство, активно взаимодействовать с местным населением. Именно таких инвесторов мы будем всемерно поддерживать. Как Премьер-министр я гарантирую, что при четком и своевременном выполнении всех условий соглашения, вы не столкнетесь с какими-либо трудностями. Эти инвестиции имеют важное значение не только для социально-экономического развития района, но и для развития экономики и формирования благоприятной инвестиционной среды в стране в целом. Возобновление производства на руднике благодаря иностранным инвестициям подтверждает усилия Правительства в сфере защиты инвестиций и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства поручил компетентным государственным органам, а также органам местного самоуправления оказать всю необходимую поддержку, включая проведение общественных слушаний в Тогуз-Тороузском районе и проведение разъяснительной работы среди местных жителей в целях обеспечения открытости и прозрачности процесса возобновления деятельности комбината.